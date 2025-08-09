Matheus Bachi, filho do técnico Tite e auxiliar de Cléber Xavier no comando do Santos, destacou a importância das conversas que mantém com o pai para aprimorar seu trabalho no clube. Mesmo não estando presente no cotidiano do time, o treinador oferece análises e feedbacks que ajudam o filho a tomar decisões embasadas dentro da comissão técnica.

Durante a rotina de trabalho, eles trocam impressões sobre o desempenho da equipe, o comportamento dos atletas e as estratégias adotadas em campo.

— Conversamos bastante. Como ele não está no dia a dia e sempre falamos que você tem o sentimento e a observação, nós falamos mais a parte do jogo, observação do atleta, comportamento da equipe. Ele me dá feedback após os jogos. Passo o que tem acontecido, explicando a tomada de decisão, que vem com o que você constrói como elenco e equipe — disse Matheus em entrevista ao GE.

— A gente olha o jogo e diz “poderia fazer isso, poderia ter feito aquilo”, mas a gente vive o dia a dia e isso faz com o que norteie algumas decisões diferentes. É bom ter um mestre para compartilhar. Sempre que você tem alguém que a gente admira e olha, independente da carreira, alguém que alcançou muitas coisas grandes, é muito bom — completou.

Além de Cléber Xavier e Matheus Bachi, a comissão técnica do Santos inclui César Sampaio, auxiliar que também trabalhou com Tite, e Fábio Mahseredjian, preparador físico. Todos fizeram parte da estrutura da Seleção Brasileira nos últimos anos.

Comissão técnica do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Pressão no Peixe

O Peixe venceu o Juventude por 3 a 1 na segunda-feira (4), no Morumbi. Apesar do resultado positivo e de ter deixado a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, a atuação da equipe não agradou aos torcedores.

Agora, o Alvinegro Praiano enfrenta o Cruzeiro neste domingo (10), às 18h30, no Mineirão, pela 19ª rodada do Brasileirão. A Raposa ocupa a vice-liderança da competição, com 37 pontos, mesma pontuação do líder Flamengo.

Números de Cléber Xavier e comissão pelo Santos:

13 jogos

4V | 4E | 5D

41% de aproveitamento

12 gols marcados (0.9 por jogo)

14 gols sofridos (1.1 por jogo)