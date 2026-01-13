menu hamburguer
Santos

Sem perder há dois meses, Santos alcança maior série invicta com Vojvoda 

Equipe soma cinco vitórias e dois empates nas últimas sete partidas

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 13/01/2026
04:00
Juan Pablo Vojvoda, técnico do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
O Santos emendou a maior sequência invicta desde a chegada do técnico Juan Pablo Vojvoda ao clube. A equipe não sabe o que é perder desde 9 de novembro, ainda pelo Campeonato Brasileiro, em partida diante do Flamengo. Ao todo, são dois meses e cinco dias sem derrotas.

Nesse período, o Peixe conquistou vitórias importantes que ajudaram o clube a se manter na Série A do Brasileirão. Inicialmente, a equipe derrotou o Palmeiras na Vila Belmiro, com gol de Rollheiser. Em seguida, empatou dois jogos seguidos contra Mirassol e Internacional.

Após esses resultados, três vitórias consecutivas por 3 a 0, diante de Sport, Juventude e Cruzeiro, garantiram a permanência do Peixe na Série A. Por fim, nesta semana, o Santos venceu o Novorizontino pelo Campeonato Paulista, ampliando ainda mais sua sequência invicta.

Na prática, são cinco vitórias e dois empates, sem derrotas, com aproveitamento de 81%. A equipe marcou 14 gols, média de dois por jogo, e sofreu apenas três, mantendo o zero no placar em quatro partidas, o que representa 57% do total. O time criou 16 grandes chances e cedeu 11, finalizando em média sete vezes para marcar e 31,7 vezes para sofrer gol. Além disso, o Peixe dominou a posse de bola em 52,6% do tempo, demonstrando equilíbrio entre ataque e defesa.

Santos nas últimas 7 partidas

  1. 5V | 2E | 0D
  2. 81% de aproveitamento
  3. 14 gols marcados (2.0 por jogo)
  4. 3 gols sofridos (0.4 por jogo)
  5. 4 jogos sem sofrer gol (57%)
  6. 7.0 finalizações p/ marcar gol
  7. 31.7 finalizações p/ sofrer gol
  8. 16 grandes chances
  9. 11 grandes chances cedidas
  10. 52.6% de posse de bola

Santos soma sete jogos sem perder (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Santos soma sete jogos sem perder (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Números de Vojvoda no Santos

Juan Pablo Vojvoda, à frente do Alvinegro Praiano, comandou a equipe em 19 jogos, com um aproveitamento de 51%, conquistando sete vitórias, oito empates e quatro derrotas. Sob seu comando, o Peixe marcou 27 gols, média de 1,4 por partida, e sofreu 20, mantendo uma média de um gol sofrido por jogo.

Vojvoda pelo Santos

  1. 19 jogos
  2. 7V | 8E | 4D
  3. 51% de aproveitamento
  4. 27 gols marcados (1.4 por jogo)
  5. 20 gols sofridos (1.0 por jogo)

Calendário de jogos

  • 14/01/2026 - 19:30 - Palmeiras x Santos (Campeonato Paulista, Rodada 2)
  • 18/01/2026 - 20:30 - Guarani x Santos (Campeonato Paulista, Rodada 3)
  • 22/01/2026 - 19:30 - Santos x Corinthians (Campeonato Paulista, Rodada 4)
  • 25/01/2026 - 16:00 - Santos x Bragantino (Campeonato Paulista, Rodada 5)
  • 28/01/2026 - - Chapecoense x Santos (Campeonato Brasileiro, Rodada 1)
  • 31/01/2026 - 20:30 - São Paulo x Santos (Campeonato Paulista, Rodada 6)
  • 04/02/2026 - - Santos x São Paulo (Campeonato Brasileiro, Rodada 2)

