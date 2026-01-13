Sem perder há dois meses, Santos alcança maior série invicta com Vojvoda
Equipe soma cinco vitórias e dois empates nas últimas sete partidas
O Santos emendou a maior sequência invicta desde a chegada do técnico Juan Pablo Vojvoda ao clube. A equipe não sabe o que é perder desde 9 de novembro, ainda pelo Campeonato Brasileiro, em partida diante do Flamengo. Ao todo, são dois meses e cinco dias sem derrotas.
Nesse período, o Peixe conquistou vitórias importantes que ajudaram o clube a se manter na Série A do Brasileirão. Inicialmente, a equipe derrotou o Palmeiras na Vila Belmiro, com gol de Rollheiser. Em seguida, empatou dois jogos seguidos contra Mirassol e Internacional.
Após esses resultados, três vitórias consecutivas por 3 a 0, diante de Sport, Juventude e Cruzeiro, garantiram a permanência do Peixe na Série A. Por fim, nesta semana, o Santos venceu o Novorizontino pelo Campeonato Paulista, ampliando ainda mais sua sequência invicta.
Na prática, são cinco vitórias e dois empates, sem derrotas, com aproveitamento de 81%. A equipe marcou 14 gols, média de dois por jogo, e sofreu apenas três, mantendo o zero no placar em quatro partidas, o que representa 57% do total. O time criou 16 grandes chances e cedeu 11, finalizando em média sete vezes para marcar e 31,7 vezes para sofrer gol. Além disso, o Peixe dominou a posse de bola em 52,6% do tempo, demonstrando equilíbrio entre ataque e defesa.
Santos nas últimas 7 partidas
- 5V | 2E | 0D
- 81% de aproveitamento
- 14 gols marcados (2.0 por jogo)
- 3 gols sofridos (0.4 por jogo)
- 4 jogos sem sofrer gol (57%)
- 7.0 finalizações p/ marcar gol
- 31.7 finalizações p/ sofrer gol
- 16 grandes chances
- 11 grandes chances cedidas
- 52.6% de posse de bola
Números de Vojvoda no Santos
Juan Pablo Vojvoda, à frente do Alvinegro Praiano, comandou a equipe em 19 jogos, com um aproveitamento de 51%, conquistando sete vitórias, oito empates e quatro derrotas. Sob seu comando, o Peixe marcou 27 gols, média de 1,4 por partida, e sofreu 20, mantendo uma média de um gol sofrido por jogo.
Vojvoda pelo Santos
- 19 jogos
- 7V | 8E | 4D
- 51% de aproveitamento
- 27 gols marcados (1.4 por jogo)
- 20 gols sofridos (1.0 por jogo)
Calendário de jogos
- 14/01/2026 - 19:30 - Palmeiras x Santos (Campeonato Paulista, Rodada 2)
- 18/01/2026 - 20:30 - Guarani x Santos (Campeonato Paulista, Rodada 3)
- 22/01/2026 - 19:30 - Santos x Corinthians (Campeonato Paulista, Rodada 4)
- 25/01/2026 - 16:00 - Santos x Bragantino (Campeonato Paulista, Rodada 5)
- 28/01/2026 - - Chapecoense x Santos (Campeonato Brasileiro, Rodada 1)
- 31/01/2026 - 20:30 - São Paulo x Santos (Campeonato Paulista, Rodada 6)
- 04/02/2026 - - Santos x São Paulo (Campeonato Brasileiro, Rodada 2)
