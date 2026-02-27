Vojvoda faz balanço da participação do Santos no Paulistão: 'Lições internas'

O técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, ganhou uma sobrevida no comando da equipe após a vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, na última quinta-feira (26), na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

O argentino chegou pressionado e corria risco de demissão em caso de derrota. Foi o primeiro triunfo do Peixe na competição e, com o resultado, o time deixou a zona de rebaixamento.

A equipe vinha de uma eliminação frustrante no Campeonato Paulista, nas quartas de final, diante do Novorizontino. O Santos foi superado por 2 a 1, em Novo Horizonte, com o gol da vitória adversária marcado no último minuto, quando a partida já se encaminhava para a disputa por pênaltis.

No Estadual, o Alvinegro Prainao avançou ao mata-mata com a pior campanha entre os classificados: oitavo lugar, com apenas três vitórias em oito jogos.

Questionado sobre quais lições pode levar para o restante da temporada, já que o clube ainda disputará, além do Brasileirão, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana, Vojvoda relembrou os pontos importantes desperdiçados ao longo da competição.

— Ficam lições, como em todas as competições. No aspecto esportivo, perdemos pontos importantes nos últimos minutos, e isso é uma lição. Depois, há todo o planejamento. Essas lições são mais internas, e quero cuidar disso. Sobre este ou aquele jogador, como decidimos, o Alexandre Mattos já falou sobre isso. Vamos conhecendo o clube, e esses são pontos importantes. Destaco também que, nas primeiras rodadas, tivemos jovens que ajudaram em um momento em que não estávamos com o elenco completo. Precisamos utilizar Matheus Xavier, Pradella e Gustavinho, que estão treinando conosco, além do Pedro. Cesar Sampaio e Léo ajudaram muito. Estou muito próximo deles, do Vinicius, do sub-20. Precisamos trabalhar juntos e, nos momentos difíceis, saber que estamos em um clube grande - disse Vojvoda.

Vojvoda acumula 10 vitórias em 31 partidas pelo Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O que vem pela frente:

O Santos conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro e saiu da zona do rebaixamento da competição. Agora, o time ainda tem pela frente o Brasileirão, Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. O Peixe também deve anunciar em breve o volante uruguaio Christian Oliva. O uruguaio de 29 anos já realizou exames médicos e treina no CT Rei Pelé desde o início da semana passada, porém, com o transfer ban imposto pela Fifa o jogador não foi regularizado pela dívida com o Arouca, de Portugal, mas agora com o pagamento realizado nesta semana ele deve ser anunciado em breve.