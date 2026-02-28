Santos acerta com volante após queda de transfer ban e confirma quinto reforço

O Santos oficializou, na manhã deste sábado (28), a contratação de Christian Oliva. O volante uruguaio, de 29 anos, assinou contrato válido por três temporadas.

Christian Oliva já realizava atividades com o restante do elenco no CT Rei Pelé, mas aguardava a suspensão do transfer ban para ser anunciado oficialmente. O volante é o quinto reforço confirmado pelo clube nesta janela de transferências.

Anteriormente, o Santos já havia acertado as contratações dos atacantes Gabriel Barbosa, Rony e Moisés, além do volante Gabriel Menino.

- Primeiramente, estou muito feliz por essa oportunidade, por chegar a um clube gigante como o Santos FC. Quero aproveitar essa chance e ajudar a equipe. Chego para contribuir com a famosa 'raça uruguai'. Sempre com muita entrega, garanto que isso nunca vai faltar - afirmou o volante uruguaio, em entrevista à página oficial do Santos.

Natural de Ciudad del Plata, no Uruguai, Christian Oliva foi revelado pelo Nacional e estreou como profissional em 2018. O volante rapidamente se destacou pela capacidade de marcação e qualidade na saída de bola, o que motivou sua transferência para o Cagliari, da Itália, no ano seguinte. Na Europa, também defendeu o Valencia, além de acumular passagens por Talleres e Juárez, antes de retornar ao clube uruguaio em 2024.

De volta ao Nacional, assumiu protagonismo no meio-campo e foi peça importante nas conquistas do Campeonato Uruguaio e da Supercopa Uruguaia. Na última temporada, disputou 42 partidas, com três gols e três assistências, mantendo números expressivos em recuperação de posse e eficiência nos passes.

Christian Oliva, novo reforço do Santos, durante partida pelo Nacional, do Uruguai (Foto: Divulgação/Nacional)

Próximos jogos do Santos

Eliminado do Campeonato Paulista após derrota para o Novorizontino nas quartas de final, o Santos terá uma semana livre de treinamentos antes de retornar aos gramados em 10 de março, quando enfrenta o Mirassol, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.

Na sequência, a equipe santista disputa o clássico contra o Corinthians, também pelo torneio nacional, desta vez na Vila Belmiro.

