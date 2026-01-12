O atacante Neymar fez um convite para Vitor Roque, do Palmeiras. Durante a partida entre Brasil x Peru, pela Kings League, neste domingo (11), o camisa 10 convidou o jogador do Verdão para vestir a camisa do Santos.

A dupla ficou junta na cabine da Madhouse TV durante o confronto. Em certo momento, um dos convidados do evento sugeriu Vitor Roque no Santos. A ideia ganhou o apoio de Neymar, que sugeriu a opção de empréstimo.

— Será que ela não libera, não?! Por empréstimo… É só descer a serra. Eu te busco. Não tem problema. Eu vou de batmovel — disse Neymar.

— Esquece, só deixar os dois lá na frente (Vitor Roque e Gabigol) — completou.

O Neymar tentando levar o Vitor Roque pro SANTOS



"Será que ela (Leila) não libera não? Um empréstimo?"



kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkpic.twitter.com/G1fld4SVi8 — DataFut (@DataFutebol) January 12, 2026

Neymar pede camisa de Vitor Roque

Em dado momento, o craque da Vila Belmiro pediu uma camisa do atacante do Verdão. Cabe ressaltar que Santos e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (14), na Arena Barueri, pelo Campeonato Paulista. Neymar e Vitor Roque devem desfalcar as equipes em razão de lesões.

— O chat está pedindo uma camisa do Palmeiras para o nosso tigrinho. Aí, rapaziada, camisa do Palmeiras para o chat, já tem — brincou Cris Guedes, amigo de Neymar.

— Tem mais camisa para nós? Assinadinha? Manda uma para minha casa primeiro. A gente troca, fechou? Quarta-feira, eu vou mandar enviar uma camisa para você lá no jogo (Palmeiras x Santos). Eu não vou estar presente, mas eu mando te enviar — comentou Neymar.

— Fechado — respondeu Vitor Roque, cumprimentando o colega de profissão.