Santos terá que pagar quantia milionária por zagueiro após recurso negado

O Santos recebeu uma notícia ruim nesta segunda-feira (12). A Corte Arbitral do Esporte (CAS) negou o recurso apresentado pelo clube em relação à condenação pela dívida referente à contratação do zagueiro João Basso junto ao Arouca, de Portugal.

continua após a publicidade

O débito gira em torno de 2,6 milhões de euros (aproximadamente R$ 16,5 milhões na cotação atual). O Santos contratou o jogador em julho de 2023, ainda na gestão do ex-presidente Andrés Rueda, mas, segundo o clube português, o Peixe teria pago apenas uma parcela de 500 mil euros.

O Peixe agora terá 45 dias para efetuar o pagamento. Caso não cumpra o prazo, o clube poderá sofrer um transfer ban, impedindo novas inscrições de jogadores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Em comunicado enviado ao "GE", o Santos classificou a situação como mais uma "herança maldita" de gestões anteriores, que prejudica e dificulta o trabalho de reorganização da atual diretoria.

— Mais um exemplo de "herança maldita" de gestões passadas que tumultuam e dificultam demais o trabalho de reorganização realizado pela atual diretoria. Independentemente de todas essas dificuldades, o trabalho seguirá firme — disse o Peixe.

continua após a publicidade

A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Bruno Lima e confirmada pelo Lance!.

João Basso chegou ao Santos em 2023 (Foto: Raul Baretta / Santos FC)

João Basso na carreira e pelo Santos

Natural de Curitiba, João Basso foi revelado na base do Paraná e teve sua primeira oportunidade como profissional em 2015. Após boas atuações pelo clube paranaense, o defensor chamou a atenção do futebol português e, em 2016, transferiu-se para o Estoril Praia.

No país europeu, o zagueiro também passou pelo Real Sport Club antes de chegar ao Arouca, em 2019. Titular absoluto e um dos destaques da equipe, João Basso ajudou o clube a subir de divisão e disputar a elite do Campeonato Português em 2021. Em quatro temporadas pelo Arouca, o brasileiro atuou em 136 partidas, sendo 130 como titular, anotando 19 gols e três assistências.

No Santos, João Basso chegou com status de titular, mas integrou a campanha do clube no rebaixamento para a Série B, competição em que também chegou a atuar pelo Peixe. Em 2024, chegou a ser emprestado ao Estoril.

O jogador segue no Santos e foi relacionado para a estreia do Campeonato Paulista, diante do Novorizontino, em partida vencida pelo Peixe por 3 a 0, mas não entrou em campo, permanecendo no banco de reservas.