Santos firma acordo com empresa de investimento global para possível SAF

O Santos e a SDC Sports LLC plataforma global de investimentos focada no desenvolvimento de longo prazo de clubes, informaram nesta sexta-feira (27) a assinatura de um acordo que concede exclusividade para o início de conversas sobre um possível aporte da empresa em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), que poderá vir a ser constituída pelo clube.

O acordo prevê tratativas não vinculantes e permitirá uma análise aprofundada de aspectos estratégicos, financeiros e operacionais entre as partes, ao mesmo tempo em que preserva a autonomia integral de ambas quanto à eventual formalização de um investimento definitivo na possível SAF do Peixe.

O objetivo das negociações é fortalecer a operação do clube como um todo, melhorar o desempenho esportivo, impulsionar a marca, aprimorar o posicionamento de mercado e acelerar o desenvolvimento das áreas de futebol profissional e de base.

O Santos e a SDC Sports LLC contam, respectivamente, com a XP Investimentos e o Rothschild & Co como assessores financeiros na potencial transação.

A empresa em questão vai fazer uma investigação completa sobre o Alvinegro Praiano e o Peixe também fará um processo conhecido como due diligence. Esta é uma etapa técnica obrigatória antes de qualquer proposta formal. Os valores da negociação não foram divulgados. Após a formalização, será feita uma votação no Conselho Deliberativo e a votação com o quadro dos associados.

Santos pode virar SAF com apoio da empresa SDC Sports LLC. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O acordo ocorre na mesma semana em que o clube fechou um acordo com a Novibet para o patrocínio master, com duração de três anos. O contrato prevê um valor fixo, mas não estabelece teto máximo. O Santos aposta no engajamento da torcida para ampliar a participação na receita. O modelo é estruturado com base em performance e participação direta nos resultados, já que o clube terá direito a 25% da movimentação gerada na plataforma a partir da sua base de ativos.

Considerando apenas essa fatia de 25%, o clube projeta um lucro de R$ 50 milhões por ano. Somando o valor fixo, as bonificações contratuais e a participação na receita, o contrato pode alcançar até R$ 95 milhões anuais, sem limite máximo estabelecido.

O Santos ainda terá um calendário movimentado na temporada. Apesar da eliminação no Campeonato Paulista, o clube disputará mais três competições: Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana.

A equipe tenta se reabilitar não apenas na tabela, deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão após a vitória sobre o Vasco, mas também fora de campo. A diretoria trabalha para reorganizar a estrutura financeira, impactada principalmente pelo inédito rebaixamento do clube à Série B, que comprometeu receitas e planejamento esportivo.

