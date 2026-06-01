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O alívio chegou ao Santos no momento em que ele era mais necessário. A vitória por 3 a 1 sobre o Vitória, na Vila Belmiro, tirou a equipe da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, garantiu uma pausa mais tranquila durante a Copa do Mundo e ofereceu a Cuca algo que o treinador não teve desde que desembarcou na Baixada Santista, em março: tempo.

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O período também será importante para que Cuca teste possíveis alternativas para um time que começa a apresentar novos caminhos dentro de campo. Os últimos jogos mostraram um Santos menos dependente de Neymar e mais conectado a uma estrutura coletiva que encontrou protagonistas inesperados.

Nos quatro jogos mais recentes, após Neymar deixar a equipe para se apresentar à Seleção Brasileira, o Santos conquistou duas vitórias, um empate e uma derrota, com aproveitamento de 58,3%. Marcou dez gols e sofreu seis. Nesse período, três jogadores passaram a concentrar boa parte da produção ofensiva da equipe: Gabriel Barbosa, Álvaro Barreal e Gabriel Bontempo.

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Gabigol vive seu melhor momento desde que chegou ao clube. Em quatro partidas como titular, participou diretamente de sete gols. Foram cinco gols e duas assistências em 320 minutos, uma participação decisiva a cada 45 minutos em campo. O atacante também impressiona pela eficiência. Acertou cinco das seis finalizações que tentou e converteu todas as chances claras que recebeu. Além disso, criou três grandes oportunidades para os companheiros e consolidou-se como a principal referência ofensiva do time.

Pelo lado esquerdo, Barreal transformou-se em uma das principais válvulas de escape do sistema ofensivo. O argentino participou de um gol em três partidas, criou uma grande chance e se destacou pela capacidade de quebrar linhas. Seus dois dribles certos por jogo, com aproveitamento de 85%, ajudaram a ampliar a agressividade ofensiva da equipe.

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No meio-campo, Gabriel Bontempo passou de promessa a peça importante da engrenagem santista. Em quatro partidas, marcou dois gols, distribuiu uma assistência e participou diretamente de um gol a cada 103 minutos. Seus números mostram um jogador cada vez mais completo. Além da participação ofensiva, registra média de dois passes decisivos por jogo, 87% de acerto nos passes, aproveitamento perfeito nas bolas longas, quatro recuperações de posse por partida e uma média de um desarme por jogo.

O clube anunciou férias para o elenco durante a paralisação do calendário. Os jogadores se reapresentam no CT Rei Pelé em 22 de junho, dando início a uma nova fase de trabalho.

A sequência do planejamento leva o Santos para a Europa. Em 7 de julho, a delegação embarca para Portugal, onde permanecerá por dez dias em uma intertemporada considerada estratégica pela comissão técnica. Dois amistosos já estão confirmados, diante de Vitória de Guimarães e Santa Clara, enquanto um terceiro adversário ainda está sendo definido.

Os sinais positivos não escondem a necessidade de reforços. O diagnóstico feito por Cuca e pela diretoria é que o elenco atual não possui profundidade suficiente para disputar simultaneamente Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e os playoffs da Copa Sul-Americana.

Miguelito comemora o primeiro gol do Santos contra o Vitória (Foto: Guilherme Dionizio/Código 19/Folhapress)

A reformulação já começou a ser discutida nos bastidores. O setor mais urgente é o das laterais. Igor Vinícius e Escobar terminaram o semestre como titulares absolutos, mas não possuem reservas imediatos considerados prontos para assumir a função. Cuca revelou que Igor Vinícius vem atuando à base de infiltração para aguentar dores no dedo do pé que está quebrado. O meio-campo também deve passar por mudanças. Zé Rafael e Tomás Rincón têm futuro indefinido, enquanto novas opções são procuradas no mercado.

No ataque, a busca é por mais alternativas para dividir responsabilidades com Gabigol. O cenário ganha relevância diante da situação de Neymar. Convocado para a Copa do Mundo, o camisa 10 tem contrato apenas até o final do ano e ainda existe incerteza sobre como retornará da competição, tanto fisicamente quanto em relação ao seu futuro no clube.

As conversas para a janela já estão em andamento entre comissão técnica e diretoria, mas Cuca tergiversou quando questionado sobre a busca por reforços.

— Um pouco de cada setor. Um pouquinho atrás, um pouquinho no meio, um pouquinho na frente. Dois de cada um está bom, não? Não tem um setor só. Precisamos equilibrar as laterais que têm poucas opções. Precisamos ter um contra um também. No meio também temos que ter mais opções. Isso tudo está sendo conversado com o presidente, com o Marcelinho, o Alexandre (Mattos) e vamos trabalhar em cima disso — desconversou o treinador do Peixe.

A tendência é que a abertura da janela, em 20 de julho, provoque movimentações importantes. Mayke, Zé Ivaldo, Zé Rafael, Tomás Rincón, Lautaro Díaz e Robinho Jr aparecem entre os jogadores que podem deixar o clube, abrindo espaço para a chegada de reforços.