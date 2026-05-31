Santos supera semestre conturbado e chega à pausa para Copa com objetivos alcançados

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O primeiro semestre do Santos foi conturbado, de mudanças bruscas, pressão constante e reconstrução em pleno andamento, além do fator Neymar. Ainda assim, internamente, a avaliação é positiva. Cuca conseguiu reverter o quadro e o Santos chega à pausa para a Copa do Mundo com uma sensação rara de tranquilidade.

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Anunciado em 19 de março para substituir Juan Pablo Vojvoda, o treinador precisava reorganizar a temporada, recuperar competitividade e criar condições para que Neymar fosse convocado para a Copa do Mundo.

Neymar soma menos de 5 mil minutos em campo desde 2022 e vive novo drama rumo à Copa

Pouco mais de três meses depois, as metas foram cumpridas. Neymar garantiu sua convocação para a Copa do Mundo, o Santos avançou na Copa do Brasil, conquistou a classificação para os playoffs da Copa Sul-Americana após superar o Deportivo Cuenca, do Equador, e conseguiu chegar à paralisação fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro graças à vitória sobre o Vitória, na Vila Belmiro.

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O caminho, porém, esteve longe de ser tranquilo. A avaliação é que a equipe passou boa parte do semestre jogando no limite de suas possibilidades. Lesões, suspensões e a falta de opções em determinados setores obrigaram Cuca a acelerar processos e recorrer a jovens que ainda estavam em fase de formação.

A análise é que o elenco atual não possui profundidade suficiente para suportar simultaneamente a disputa do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e dos playoffs da Copa Sul-Americana.

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— Remamos muito para ter isso. Agora temos que equilibrar nosso time. Estamos lançando meninos que não estão preparados para os embates da primeira divisão. Samuel Pierri, o Davi. E jogadores ganhando corpo como Bontempo e Miguelito. A base tem sido a solução. Mas temos que dar uma equilibrada e devemos fortalecer o time e quem sabe chegar numa final de uma Copa — afirmou Cuca após a vitória sobre o Vitória.

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A declaração reflete diretamente o planejamento traçado para a janela de transferências, que será aberta em 20 de julho. O Santos precisará ser agressivo no mercado para qualificar o grupo. A diretoria trabalha tanto na chegada de reforços quanto na reorganização do elenco. Mayke, Zé Ivaldo, Zé Rafael, Tomás Rincón, Lautaro Díaz e Robinho Jr podem puxar a fila de saídas.

Gabigol marcou um gol e foi expulso (Foto: Guilherme Dionizio/Código 19/Folhapress)

A reformulação não será apenas de nomes. A comissão técnica pretende aproveitar a parada para realizar ajustes físicos e táticos que foram impossíveis durante a maratona de jogos do primeiro semestre. Por isso, a intertemporada em Portugal é vista internamente como um momento estratégico para o restante da temporada. O Santos embarca em 7 de julho e permanecerá dez dias na Europa. A programação prevê três amistosos, sendo dois deles já confirmados contra Vitória de Guimarães e Santa Clara.

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Antes disso, o elenco receberá um período de descanso considerado fundamental para a recuperação física e mental dos atletas. Os jogadores entram em férias imediatamente após a paralisação e retornam aos treinamentos em 22 de junho.