Sem Neymar, escalação do Santos tem Rollheiser entre os titulares

O Santos divulgou a escalação para enfrentar o São Paulo, neste domingo (19), às 16h (de Brasília), no estádio Morumbis, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

O técnico interino César Sampaio foi obrigado a alterar a equipe titular após uma nova lesão de Neymar. Sem o camisa 10, o treinador optou por escalar Benjamín Rollheiser entre os titulares. Contratação mais cara da história do clube, o argentino assume papel de destaque na partida.

Outro desfalque importante é o meia-atacante Soteldo. O camisa 7 segue em tratamento de um edema na coxa esquerda — mesma lesão que já o afastou das primeiras rodadas da competição.

continua após a publicidade

➡️ Diretoria do Santos aposta em bom desempenho de Sampaio para não contratar novo técnico por ‘impulso’

Na lateral-direita, Léo Godoy permanece entre os titulares. O argentino assumiu a vaga de JP Chermont e fará sua terceira partida consecutiva como titular, após atuar contra Fluminense e Atlético-MG.

Veja abaixo a escalação do Santos:

Gabriel Brazão; Léo Godoy, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Barreal, Guilherme e Tiquinho Soares.

Veja a escalação do São Paulo

Rafael; Cédric, Ruan Tressoldi, Sabino e Enzo Diaz; Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves; Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva.

César Sampaio comanda o Santos novamente (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Momento do Santos

O Santos está sem técnico efetivo desde a demissão de Pedro Caixinha, após a derrota para o Fluminense, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No banco de reservas, César Sampaio — contratado em janeiro para ser auxiliar permanente no lugar de Marcelo Fernandes — comandou a equipe na vitória sobre o Atlético-MG.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Nos bastidores, o clube trabalha para definir o novo treinador. Dorival Júnior, Luís Castro e Tite foram sondados, mas as negociações não avançaram. Com Jorge Sampaoli, houve um progresso inicial, porém o técnico recusou a proposta ao identificar divergências no projeto apresentado.

Com dificuldades no mercado e poucas opções disponíveis, o nome de César Sampaio passou a ganhar força internamente. Para o clássico diante do São Paulo, o auxiliar será novamente o comandante. Uma vitória pode fazer o nome do treinador ganhar ainda mais força.