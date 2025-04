Santos busca superar fraco aproveitamento fora de casa para surpreender o São Paulo

O Santos parece ter dado o primeiro passo para entrar no eixo no Campeonato Brasileiro. O time, que venceu seu primeiro jogo na última semana, no entanto, tem um desafio difícil pela frente: o clássico contra o São Paulo neste domingo (20), às 16h (de Brasília), no Morumbis, pela quinta rodada da competição. Para tentar embalar, precisará superar os maus resultados como visitante.

Em 2025, o Peixe disputou 18 partidas até o momento, sendo nove fora de seus domínios, mas os resultados são negativos neste cenário: foram seis derrotas, dois empates e apenas uma vitória, ou seja, um fraco desempenho.

Apesar disso, para olhar o copo "meio cheio", um fator conta a favor do Santos: o interino César Sampaio, que assumiu a equipe após a demissão do técnico Pedro Caixinha na última segunda-feira, já connseguiu fazer com que o time jogasse melhor e conquistasse os três pontos na Vila Belmiro.

Além disso, o São Paulo vive um momento muito conturbado atualmente. A equipe comandada por Luis Zubeldía ainda não venceu no Nacional e o argentino está na corda bamba. Somado a isso, o Tricolor ainda tem uma série de desfalques - como Oscar, Lucas Moura, Calleri e Pablo Maia -, combo que pode render ao Santos uma partida com mais tranquilidade, apesar de se tratar de um clássico.

Jogos do Santos fora de casa nesta temporada

O Peixe empatou na fase de grupos do Campeonato Paulista com Ponte Preta (1 a 1) e Novorizontino (0 a 0); perdeu para Velo Clube (2 a 1), São Bernardo (3 a 1) e Corinthians (2 a 1); e venceu a Inter de Limeira (3 a 0). Na semifinal do Estadual, perdeu para o Corinthians (2 a 1). No Campeonato Brasileiro, perdeu para o Vasco (2 a 1) e para o Fluminense (1 a 0).

Provável escalação do Santos

O provável Santos para encarar o São Paulo no Morumbis tem: Gabriel Brazão; Léo Godoy (JP Chermont), Zé Ivaldo, Gil e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Barreal; Rollheiser, Tiquinho Soares e Guilherme.