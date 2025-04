A espera está perto do fim, e o volante Zé Rafael pode estrear pelo Santos em breve. O jogador, que chegou ao clube após uma vitoriosa passagem pelo Palmeiras, foi reavaliado pelo departamento médico, avançou em sua recuperação e já poderá treinar com o restante do elenco na próxima semana.

O meio-campista de 31 anos passou por uma cirurgia na coluna para tratar de uma espondilolistese, que é um desalinhamento entre duas vértebras, que gera intensas dores e limitações variadas. Agora, recuperado, Zé Rafael poderá treinar com mobilidade total sob o comando da comissão técnica do Santos.

Contratação de Zé Rafael

No final de fevereiro, o Santos anunciou o volante, que chegou ao Peixe de forma definitiva e assinou contrato válido até 31 de dezembro de 2027.

Nascido em Ponta Grossa, no Paraná, Zé Rafael foi revelado na base do Coritiba e começou a carreira profissional em 2012. Ainda passou por Novo Hamburgo e Londrina antes de chegar ao Bahia, em 2017, onde ganhou destaque nacional.

Na equipe de Salvador, o volante atuou por duas temporadas, com 128 jogos, 18 gols e nove assistências. Chamou a atenção do mercado da bola por seu vigor físico e qualidade técnica. E, em dezembro de 2018, foi contratado pelo Palmeiras. Permaneceu no clube por seis anos, onde conquistou 11 títulos.

