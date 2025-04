Diretoria do Santos aposta em bom desempenho de Sampaio para não contratar novo técnico por ‘impulso’

A vitória do Santos na última rodada do Campeonato Brasileiro sobre o Atlético-MG fez com que a diretoria do clube "respirasse". Isso porque o time ainda não tinha vencido na competição e, na última segunda-feira, demitiu o técnico Pedro Caixinha, deixando o Peixe sob o comando do auxiliar César Sampaio.

Sampaio deu conta do recado e vai seguir administrando o Santos até que um novo treinador seja contrado. Porém, diante do atual cenário do futebol nacional, as opções estão escassas, o que faz com que os dirigentes precisem de um pouco mais de tempo para trabalhar e acertar com um nome.

O Alvinegro vai encarar o São Paulo neste domingo (20), no Morumbis, pela quinta rodada do Nacional, e a expectativa é de que o interino siga com resultados positivos. No entanto, a equipe terá tempo para apenas dois treinamentos antes do clássico, na sexta-feira (18) e um que acontece ainda neste sábado (19).

O Tricolor, por sua vez, vive um momento conturbado e que deixa o técnico Luis Zubeldía na corda bamba por uma vitória. O time do Morumbi ainda não venceu e tem uma série de desfalques - como Oscar, Lucas Moura, Calleri e Pablo Maia -, combo que pode render ao Santos uma partida com mais tranquilidade, apesar de se tratar de um clássico.

Provável escalação do Santos

O provável Santos para encarar o São Paulo no Morumbis tem: Gabriel Brazão; Léo Godoy (JP Chermont), Zé Ivaldo, Gil e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Barreal; Rollheiser, Tiquinho Soares e Guilherme.

