O clássico entre São Paulo e Santos será marcado por extremos à beira do gramado. Zubeldía, técnico do Tricolor, é conhecido pelo perfil mais explosivo, acumulando cartões por reclamações, sempre bastante agitado à margem do campo.

Do outro lado, César Sampaio, interino do Peixe, adota uma postura completamente diferente. Calmo e emotivo — como demonstrado na última coletiva de imprensa.

Os perfis contrastantes dos dois treinadores serão uma das marcas do San-São deste domingo (20), no estádio do Morumbis.

Zubeldía acumula cartões e agito

Luis Zubeldía vem acumulando cartões nesta temporada, muito em razão de seu comportamento agitado à beira do campo. Quem acompanha os jogos do São Paulo nota seus gestos intensos e as reações enérgicas, seja para defender os jogadores ou para contestar decisões da arbitragem. E os números reforçam essa impressão.

Em 2024, Zubeldía já recebeu 10 cartões amarelos e um vermelho. O dado mais curioso é que o técnico tem mais cartões do que vitórias neste ano — são sete triunfos na temporada.

A postura do treinador voltou a ser assunto no último jogo do São Paulo, após o empate com o Botafogo, quando Zubeldía protagonizou uma polêmica na entrevista coletiva.

A confusão começou após um jornalista questioná-lo sobre o desentendimento entre alguns jogadores nos minutos finais da partida, envolvendo nomes como Luciano, Alan Franco e André Silva. O técnico são-paulino não gostou e rebateu.

— Para você, essa é uma pergunta importante? Esse foi o lance mais importante? Vai pensar somente na discussão de dois atletas? Depois do jogo que fizeram, onde poderiam ter saído com a vitória, é natural que se cobrem. Não tenho nada a ver com essa situação desses jogadores. Fale sobre o jogo. É uma pergunta oportunista — respondeu Zubeldía.

O clássico contra o Santos pode pesar. Embora uma demissão não seja assunto, com respaldo da diretoria em cima do treinador, uma vitória pode dar um ar de tranquilidade para Zubeldía. Com quatro empates nas quatro primeiras rodadas, o São Paulo ocupa a 16ª colocação na tabela, com quatro pontos.

César Sampaio, o elo tranquilo que conecta o Santos ao seu DNA

César Sampaio foi às lágrimas após a vitória do Santos diante do Atlético-MG, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Em contraste com o perfil mais contido de Luis Zubeldía, o auxiliar técnico do Peixe se emocionou, mas manteve a postura tranquila no banco de reservas.

Como auxiliar fixo, Sampaio tem funções importantes no dia a dia do clube. Ele é responsável por dar suporte à comissão técnica principal — anteriormente liderada pelo português Pedro Caixinha — além de atuar como elo entre as práticas cotidianas e a identidade histórica do Santos.

Seguindo uma nova diretriz do departamento de futebol, o auxiliar contribui com estudos e análises para documentar os chamados “critérios inegociáveis” da gestão técnica do clube, que envolvem o perfil de jogo, o perfil do atleta e as rotinas de treinamento.

Conhecido como um profissional do diálogo, César Sampaio é bem-visto internamente. Com postura serena, mantém bom relacionamento com os jogadores e outros funcionários, o que tem reforçado seu nome nos bastidores como uma possível opção para ser efetivado no cargo.

— O torcedor, às vezes, não percebe a força que tem. Como ex-atleta digo que, muitas vezes, emocionalmente, fisicamente, estamos destruídos, mas você vê um grito de apoio e isso renova as cargas. Já passei por isso. Torcedor foi importantíssimo. Não gosto de misturar as coisas, mas foi Deus que me colocou aqui. Tem um propósito nisso. Enquanto tiver aqui darei meu melhor - disse o treinador após vencer o Atlético-MG.