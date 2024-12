Torcedores do Santos provocam Petraglia após rebaixamento do Athletico-PR

Os torcedores do Santos foram à loucura com o rebaixamento do Athletico-PR. O clube paranaense terminou no Z-4 do Brasileirão de 2024 após perder para o Atlético-MG por 1 a 0, neste domingo (8), na última rodada, na Arena MRV. A queda fez os santistas relembrarem uma declaração polêmica de Mario Celso Petraglia, presidente do Furacão.

Em 2022, quando o Athletico-PR fechou a contratação do meia Fernandinho, ex-Manchester City, da Inglaterra, Petraglia se incomodou com uma pergunta feita ao atleta. Na ocasião, um jornalista questionou os motivos do jogador ter fechado com o Furacão mesmo tendo recebido ofertas de outros times.

De forma imediata, Petraglia interferiu e começou a "atacar" outros clubes brasileiros, sendo o Santos um dos principais alvos. O ocorrido foi lembrado pelos torcedores do Peixe após a confirmação do rebaixamento do Furacão.

- Falar em Santos? O Athletico passou o Santos de trator. Não passou naquilo que vocês têm consciência que levam anos, décadas, que é a formação da torcida. Mas, no resto, o que o Santos significa perto do Athletico Paranaense? O Santos não tem teto. Baixou seu teto porque está quebrado. O Corinthians baixou seu teto porque está com problema - disse o mandatário do Athletico-PR.

