Santos planeja acertar com novo técnico até o final da semana

O Santos viver uma semana decisiva em busca de um treinador para a próxima temporada. A diretoria alvinegra está de olho no mercado desde a saída de Fábio Carille, no último dia 18, após confirmar o título da Série B do Brasileirão, e pretende acertar com um profissinal até o final desta semana.

O principal nome no radar santista é o boliviano naturalizado argentino Gustavo Quinteros, que atualmente está no Vélez Sarsfield, da Argentina. A equipe é a atual líder do campeonato local e tem mais duas partidas para disputar neste ano, nos próximos dias 11 e 15.

Como ainda tem contrato válido com o time argentino, Quinteros precisa, ainda, acertar com a diretoria do Vélez sua rescisão para depois assinar com o Peixe.

Outro nome que esteve no radar da diretoria alvinegra foi o de Luís Castro, mas este ficou distante de um acerto por não ter pressa em retornar ao mercado de trabalho.

Renato Gaúcho, que deixou o comando do Grêmio nesta segunda-feira (9), após o encerramento do Nacional, não agrada a diretoria santista e, portanto, é nome descartado neste momento.

