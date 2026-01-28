Schmidt cobra reação do Santos após derrota e desabafa: 'É inadmissível'
Capitão do Peixe critica falhas, lamenta resultado e faz alerta ao elenco
Após a derrota do Santos por 4 a 2 para a Chapecoense, em um jogo de roteiro imprevisível, o volante e capitão João Schmidt lamentou o resultado e classificou o desempenho da equipe como "inadmissível", apesar do maior volume de jogo e das chances criadas pelo Peixe em sua estreia no Brasileirão.
A partida contou reviravoltas desde o início. A Chapecoense saiu na frente, o Santos conseguiu virar o placar, mas acabou sofrendo nova virada. Mesmo com mais posse de bola e criando mais do que o dobro de oportunidades em relação ao adversário, o time paulista não conseguiu transformar a superioridade em vitória.
— Na verdade, é inadmissível. Não tem palavra para explicar isso. Eu acho que a gente fez um grande jogo, criando muitas oportunidades. A gente conseguiu virar o jogo, teve a chance de fazer mais, e a gente tomar três gols não pode… é inadmissível, não tem outra palavra — disse o camisa 5 em entrevista ao "Premiere".
Além da frustração pelo resultado, Schmidt também citou o peso recente da luta contra o rebaixamento. Em 2025, o Santos só confirmou matematicamente a permanência na Série A na última rodada. O histórico recente reforça a preocupação: em 2021, o Peixe também travou batalha até o fim para não cair. Dois anos depois, em 2023, o clube foi rebaixado e disputou a Série B pela primeira vez em sua história.
— Não, já foi ano passado, mas a gente tem que procurar vencer. Acho que a gente não vem fazendo bons jogos. Hoje, a gente fez um bom jogo e não conseguiu vencer. Acho que a gente tem que, o quanto antes, ter uma sequência de vitórias para que não aconteça essa mesma coisa que ano passado — completou.
O que vem pela frente para o Santos?
O Peixe volta a campo neste sábado (31), quando enfrenta o São Paulo em clássico fora de casa, no Estádio do Morumbi, com torcida única dos adversários. O duelo é válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista e tem início marcado para 20h30.
Na competição, inclusive, o Santos está fora da zona de classificação para a próxima fase e não vence há quatro jogos.
