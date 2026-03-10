menu hamburguer
Santos

Sem Neymar, Santos divulga lista de relacionados para duelo contra Mirassol

Peixe busca a segunda vitória no Campeonato Brasileiro

Juliana Yamaoka
São José do Rio Preto (SP)
Dia 10/03/2026
11:43
O atacante do Santos Rony na concentração do time, em São José do Rio Preto (SP). (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
O atacante do Santos Rony na concentração do time, em São José do Rio Preto (SP). (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Sob o olhar do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, o Santos enfrenta o Mirassol nesta terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe busca a segunda vitória na competição. Na última rodada, venceu o Vasco por 2 a 1, com gols de Neymar, na Vila Belmiro. A equipe teve uma semana de preparação. O camisa 10 será o principal desfalque do time comandado por Juan Pablo Vojvoda. O jogador treina normalmente com o elenco, mas será poupado. Ele realiza um controle de carga e deverá retornar no duelo contra o Corinthians, no próximo domingo (15), na Vila Belmiro.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Santos divulga a lista de relacionados para duelo contra Mirassol. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
Santos divulga a lista de relacionados para duelo contra Mirassol. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Na opinião do goleiro titular do Peixe, Gabriel Brazão, o duelo será equilibrado, mas a equipe santista está preparada.

— Tivemos uma boa semana de trabalho. A gente espera fazer um grande jogo. Tivemos quase dez dias até essa partida e esperamos conseguir a vitória - explicou.

Mesmo com a ausência de Neymar, a Seleção Brasileira de Futebol manteve o planejamento de observação da partida.

No domingo (15), os assistentes Mino Fulco e Francesco Mauri, além de Bruno Baquete e do preparador de goleiros Cláudio Taffarel, estarão na Vila Belmiro para o clássico contra o Sport Club Corinthians Paulista.

As ausências na lista de relacionados do Santos Futebol Clube serão Robinho Jr. (opção técnica) e Zé Rafael, que trata um edema no músculo semimembranoso da coxa direita.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Gabriel Brazão, Diógenes e João Pedro
Laterais-direitos: Igor Vinicius e Mayke
Zagueiros: Adonis Frias, Luan Peres e Zé Ivaldo
Laterais-esquerdos: Vinicius Lira e Escobar
Meio-campistas: Willian Arão, Gabriel Bontempo, Oliva, João Schmidt, Gustavo Henrique, Gabriel Menino e Rollheiser
Atacantes: Barreal, Miguelito, Rony, Moisés, Gabigol, Thaciano e Lautaro.

