Gabriel Brazão projeta Santos x Mirassol e comenta presença de Ancelotti no jogo

O Santos chegou ao hotel onde ficará hospedado em São José dos Campos, no interior de São Paulo, na tarde desta segunda-feira (9), para o duelo contra o Mirassol, válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Ao todo, são três ausências na delegação: Neymar (poupado), Robinho Jr. (opção técnica) e Zé Rafael, que trata um edema no músculo semimembranoso da coxa direita.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Torcida do Santos na concentração do time em São José do Rio Preto (SP). (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

Nem mesmo a ausência de Neymar na delegação impediu que um pequeno grupo de torcedores acompanhasse a chegada do time ao hotel na cidade. No entanto, nenhum jogador atendeu os fãs no local. Apenas alguns hóspedes do próprio hotel, que aguardavam a delegação em uma área separada e restrita, conseguiram ver os atletas de perto.

continua após a publicidade

O Peixe teve quatro dias de folga e uma semana de preparação para o confronto. A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda busca a primeira vitória na competição. Atualmente, o time ocupa a 13ª colocação, com quatro pontos.

A última vitória do Santos aconteceu no dia 26 de fevereiro, pela 4ª rodada da competição, na Vila Belmiro. Na ocasião, o time venceu o Vasco por 2 a 1, com dois gols de Neymar.

continua após a publicidade

O atacante foi poupado da partida em decisão conjunta entre a comissão técnica e o seu staff. O camisa 10 estreou nesta temporada após ficar de fora das dez primeiras partidas e soma, até o momento, três jogos disputados em 2026.

Na manhã desta segunda-feira (9), a CBF anunciou que o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, estará presente no confronto. Momentos depois, o Santos confirmou a ausência de Neymar, mas a viagem do treinador italiano foi mantida.

Gabriel Brazão durante treino do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Gabriel Brazão:

Na chegada à concentração, o goleiro Gabriel Brazão comentou sobre a possibilidade de atingir a marca de 100 jogos com a camisa do Santos, faltando apenas uma partida para o feito.

— É uma honra, uma alegria imensa. Fico feliz por atingir esse marco. Espero chegar a 200, 300, 400 jogos com essa camisa. É uma honra estar representando o Santos - disse o arqueiro.

O camisa 77 também comentou sobre o período de preparação para o confronto diante do Mirassol, adversário do Peixe na rodada.

— Tivemos uma boa semana de trabalho. A gente espera fazer um grande jogo. Tivemos quase dez dias até essa partida e esperamos conseguir a vitória - explicou.

Brazão também opinou sobre a presença do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, que estará no estádio para acompanhar o confronto.

— A importância do jogo é muito grande para nós, primeiro pensando no Santos. Vamos procurar fazer um grande jogo. Mesmo se ele não estivesse aqui, estaria observando não só a mim, mas também outros jogadores - concluiu.

+ Aposte nos jogos do Santos

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.