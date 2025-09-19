Conheça o goleiro que pode ganhar espaço pelo Santos em clássico após lesão de Brazão

O goleiro do Santos Gabriel Brazão segue como dúvida para o clássico contra o São Paulo, marcado para este domingo (21), às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O camisa 77 cumpre protocolo de concussão após choque com o rival Igor Gomes no duelo do último domingo (14), diante do Atlético-MG.

Ele recebeu atendimento ainda em campo e deixou o gramado de ambulância, mas consciente. Na sequência, foi encaminhado ao Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, onde realizou uma tomografia por precaução. O exame não apontou alterações.

Por conta do protocolo, Brazão só poderá participar de um treino com bola neste sábado (20), véspera do clássico.

Diógenes entrou em campo no segundo tempo de Atlético-MG e Santos. (Foto: Divulgação/ Instagram)

Na temporada, o Santos já disputou 40 partidas, e Gabriel Brazão ficou fora de apenas duas.

Em contato rápido com a reportagem do canal De Olho no Peixe, na última quarta-feira (17), na saída do CT Rei Pelé, o goleiro afirmou que está se recuperando bem.

– O Departamento Médico me deu a maior atenção. Passei no neurologista e refiz alguns exames. Graças a Deus não passou de um susto. Estamos seguindo o protocolo passo a passo. Tenho ido ao CT mais para ficar com o grupo e não me deslocar. Quero voltar bem e o mais rápido possível – declarou Brazão.

O Santos deve enviar à Comissão Médica da CBF um relatório com exames complementares, atualizações do quadro clínico e a previsão de retorno do atleta. A entidade, por sua vez, analisará toda a documentação, incluindo imagens da partida obtidas pelo VAR e o questionário preenchido, além de acompanhar de perto a programação até a liberação do jogador.

Quem é Diógenes?

Recentemente, o Santos negociou o então reserva imediato de Gabriel Brazão. O goleiro João Paulo foi emprestado ao Bahia até o meio do próximo ano, abrindo espaço para Diógenes assumir a vaga no banco de reservas.

Promovido ao elenco profissional em 2021, após a campanha do vice-campeonato da Copinha, Diógenes iniciou a carreira nas categorias de base do Taboão da Serra, em São Paulo. Depois, passou por Internacional e Avaí antes de chegar ao Alvinegro Praiano, em 2020.

A estreia pelo time principal aconteceu apenas em 2024, quando Brazão estava suspenso e João Paulo se recuperava de lesão. Na ocasião, Diógenes foi titular diante do Ituano, em outubro. Nesta temporada, acumula apenas três partidas, sendo dois amistosos.