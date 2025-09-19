Conheça o goleiro que pode ganhar espaço pelo Santos em clássico após lesão de Brazão
Brazão segue protocolo de concussão e pode ser desfalque no clássico contra o São Paulo
O goleiro do Santos Gabriel Brazão segue como dúvida para o clássico contra o São Paulo, marcado para este domingo (21), às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O camisa 77 cumpre protocolo de concussão após choque com o rival Igor Gomes no duelo do último domingo (14), diante do Atlético-MG.
Ele recebeu atendimento ainda em campo e deixou o gramado de ambulância, mas consciente. Na sequência, foi encaminhado ao Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, onde realizou uma tomografia por precaução. O exame não apontou alterações.
Por conta do protocolo, Brazão só poderá participar de um treino com bola neste sábado (20), véspera do clássico.
Na temporada, o Santos já disputou 40 partidas, e Gabriel Brazão ficou fora de apenas duas.
Em contato rápido com a reportagem do canal De Olho no Peixe, na última quarta-feira (17), na saída do CT Rei Pelé, o goleiro afirmou que está se recuperando bem.
– O Departamento Médico me deu a maior atenção. Passei no neurologista e refiz alguns exames. Graças a Deus não passou de um susto. Estamos seguindo o protocolo passo a passo. Tenho ido ao CT mais para ficar com o grupo e não me deslocar. Quero voltar bem e o mais rápido possível – declarou Brazão.
O Santos deve enviar à Comissão Médica da CBF um relatório com exames complementares, atualizações do quadro clínico e a previsão de retorno do atleta. A entidade, por sua vez, analisará toda a documentação, incluindo imagens da partida obtidas pelo VAR e o questionário preenchido, além de acompanhar de perto a programação até a liberação do jogador.
Quem é Diógenes?
Recentemente, o Santos negociou o então reserva imediato de Gabriel Brazão. O goleiro João Paulo foi emprestado ao Bahia até o meio do próximo ano, abrindo espaço para Diógenes assumir a vaga no banco de reservas.
Promovido ao elenco profissional em 2021, após a campanha do vice-campeonato da Copinha, Diógenes iniciou a carreira nas categorias de base do Taboão da Serra, em São Paulo. Depois, passou por Internacional e Avaí antes de chegar ao Alvinegro Praiano, em 2020.
A estreia pelo time principal aconteceu apenas em 2024, quando Brazão estava suspenso e João Paulo se recuperava de lesão. Na ocasião, Diógenes foi titular diante do Ituano, em outubro. Nesta temporada, acumula apenas três partidas, sendo dois amistosos.
