Victor Hugo valoriza recepção no Santos e mira estreia na Vila Belmiro: ‘Me sinto em casa’

Após estrear pelo Santos no duelo contra o Atlético-MG, o meia Victor Hugo já projeta o primeiro encontro com a torcida santista na Vila Belmiro.

Ele foi titular no empate por 1 a 1, na Arena MRV, válido pela 23ª rodada do Brasileirão. O jogador atuou até os 23 minutos do segundo tempo, quando deixou o gramado para a entrada de Caballejo.

O Peixe enfrenta o São Paulo neste domingo, às 20h30 (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos seguem disponíveis no site do Sócio Rei. Clique aqui para comprar.

Com pouco menos de três semanas no clube, Victor Hugo celebrou a rápida adaptação e destacou o acolhimento no elenco.

— São quase três semanas e posso dizer que já me sinto em casa. Fui muito bem recebido! Está sendo ótimo estar com o grupo, treinando. Pude fazer minha estreia em um jogo muito bom, no qual acredito que poderíamos ter saído com a vitória. Minha adaptação tem sido muito tranquila e tenho certeza de que as coisas vão melhorar ainda mais — declarou o meia.

Victor Hugo foi apresentado no Santos no começo deste mês e fez a estreia no duelo diante do Fluminense. (Foto: Jota Erre/AGIF)

Com apenas 21 anos, o jovem meio-campista formado nas categorias de base do Flamengo destacou a qualidade individual dos novos companheiros no Santos, em especial os tradicionais Meninos da Vila.

— Nosso grupo tem uma rapaziada muito boa, e os moleques da base estão sempre treinando bem, preparados e com muita qualidade. Tenho certeza de que ainda vão dar muita alegria para a Nação — afirmou o camisa 29 do Peixe.

Às vésperas de sua primeira experiência na Vila Belmiro, projetada para o clássico contra o São Paulo neste domingo, Victor Hugo admitiu a ansiedade para atuar no estádio.

— Estou bem preparado, ansioso e querendo que chegue logo o jogo. A semana de treino está sendo intensa, muito boa, e tenho certeza de que vamos chegar prontos para, se Deus quiser, sair com a vitória no clássico — completou.