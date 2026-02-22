Vojvoda avalia atuação de Neymar na eliminação do Santos no Paulistão: 'Vai se cobrar'
Peixe foi eliminado neste domingo (22), pelo Novorizontino
O técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, lamentou a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista, após a derrota por 2 a 1 para o Grêmio Novorizontino, neste domingo (22), em Novo Horizonte. O gol decisivo saiu no último lance da partida. Gabriel Bontempo havia marcado o empate do Alvinegro Praiano.
O treinador argentino avaliou o desempenho da equipe, que encerrou sua participação no Estadual com três vitórias, três empates e três derrotas em nove jogos.
— Fomos eliminados em uma partida em que fizemos um primeiro tempo abaixo do nosso nível. No segundo, melhoramos a produção e as finalizações. Isso está ligado também à campanha no Paulistão, em que tivemos diferentes problemas, como saídas e chegadas de jogadores, que fomos tentando solucionar. Hoje terminamos com tristeza pelo que aconteceu na última jogada. É um aprendizado. É a terceira vez que isso acontece: foi assim contra Coritiba e Guarani. Não sei se é falta de concentração, mas sempre falo aos jogadores que, se temos que fechar o jogo, precisamos fechar. A partida estava praticamente definida. Recebemos uma bola na área que nos complicou e não defendemos a última jogada. Aqui somos todos responsáveis - afirmou.
Neymar:
O primeiro gol do Grêmio Novorizontino nasceu após um erro de Neymar, que foi titular pela primeira vez no ano e atuou durante os 90 minutos. Mesmo com a falha no lance, Juan Pablo Vojvoda reafirmou a confiança no camisa 10 santista.
— Neymar está muito bem fisicamente, completa todos os treinos e hoje fez os 90 minutos pela primeira vez no ano. Eu confio muito nele. O jogo dele vai fluir e evoluir partida a partida. E eu sou o responsável para que essa confiança venha. São jogadores de muita qualidade. Confio muito nele e em cada atleta do elenco. Ele vai estimular os companheiros e também vai se cobrar para alcançar os objetivos que traçou no Santos e na Seleção - afirmou.
No setor ofensivo, Lautaro Díaz não foi relacionado pela primeira vez na temporada, mas Vojvoda garantiu que o atacante não está sendo negociado. Nesta semana, Tiquinho Soares deixou o clube rumo ao Mirassol, enquanto JP Chermont foi emprestado ao Coritiba.
O Santos volta a campo nesta quinta-feira (26), contra o Vasco, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.
