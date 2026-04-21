Gabriel Barbosa volta a marcar e encerra jejum pelo Santos diante do Fluminense

O atacante do Santos Gabriel Barbosa encerrou um jejum de mais de um mês sem marcar gols diante do Fluminense, no último domingo (19), na Vila Belmiro. Apesar de balançar as redes, o Peixe perdeu de virada por 3 a 2 e voltou a se aproximar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o clube ocupa a 15ª colocação, com 13 pontos, sendo apenas um acima do Z4.

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A equipe soma apenas seis vitórias em 23 jogos na temporada e também vive um momento de desgaste com seu principal ídolo no período pós-Pelé, após constantes discussões com torcedores na Vila Belmiro. Cunhado de Gabigol, Neymar vive uma sequência de partidas decisivas na tentativa de figurar na lista de convocados da Seleção Brasileira para a próxima Copa do Mundo.

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Gabigol e Neymar durante partida do Santos contra o Fluminense, na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Dividindo o protagonismo com Neymar, Gabriel Barbosa soma 16 jogos nesta temporada, sendo 14 como titular, além de oito gols marcados. Ele ficou de fora de algumas partidas para realizar tratamento com Plasma Rico em Plaquetas (PRP) em função de uma tendinite no adutor da coxa direita.

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Diante do Fluminense, equipe que mais enfrentou na carreira, o atacante encerrou uma marca negativa, já que não balançava as redes pelo Santos desde o dia 15 de março, contra o Corinthians, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foram quatro jogos nesse período: diante do Internacional, do Flamengo, do Atlético-MG e Deportivo Recoleta.

Gabriel Barbosa está suspenso para a próxima partida diante do Bahia, no próximo sábado (25), às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova. O atacante não poupou críticas ao árbitro Wilton Pereira Sampaio após o duelo contra o Fluminense.

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— Eu sofri uma falta muito dura e não posso virar para ele e falar: "Wilton, por favor, dá licença, você pode dar cartão para ele?". A gente está no jogo, querendo ganhar, estamos vindo de uma partida muito difícil. Não tem como separar o calor do jogo da razão. Aqui dentro de campo, as coisas são assim. Sabe o que acontece? Eu fico fora do próximo jogo e ele continua apitando — disse, na saída de campo, ao Premiere.

Gabigol em 2026:

16 jogos (14 titular)

8 gols

4 assistências

100 mins p/ participar de gol

2.5 finalizações (0.6 no gol) por jogo

25% pontaria na finalização

60% conversão de chances claras

0.9 passes decisivos por jogo

5.0 chutes para marcar gol

1 pênalti sofrido

Nota Sofascore 7.15

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