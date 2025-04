Santos x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo SAN ATL 4ª rodada Campeonato Brasileiro Série A Data e Hora quarta-feira, 16 de abril, às 21h30 (de Brasília) Local Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro (Santos) Árbitro Braulio da Silva Machado (SC) Assistentes Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC) Var Daniel Nobre Bins (RS) Onde assistir

O Santos e o Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (16) pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 21h30, na Vila Belmiro, com transmissão da TV Globo e do Premiere.

continua após a publicidade

➡️ Clique para assistir no Premiere.

O Peixe ainda não conquistou nenhuma vitória na competição. Perdeu para o Vasco, de virada, por 2 a 1, em São Januário. Empatou em casa por 2 a 2 com o Bahia e perdeu por 1 a 0 contra o Fluminense, no Maracanã.

O Galo também não venceu no Brasileirão. Na estreia da competição, perdeu por 2 a 1 para o Grêmio, fora de casa. Na sequência, dois empates em casa. Um 0 a 0 com o São Paulo e o 2 a 2 diante do Vitória.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

Santos e Atlético-MG jogaram pelo Brasileirão de 2021 durante a pandemia; público não esteve presente na Vila Belmiro por causa das restrições sanitárias. (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Como chegam os dois times?

O Santos vive um início de Campeonato Brasileiro muito ruim e por isso demitiu o técnico Pedro Caixinha na última segunda-feira (14). A equipe não vence um jogo desde o dia 2 de março, quando o Peixe bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 0 nas quartas de final do Campeonato Paulista.

Para o duelo diante do Galo, o Peixe terá César Sampaio como técnico interino. O auxiliar fixo da comissão técnica chegou ao Santos no começo desta temporada para ocupar o cargo de Marcelo Fernandes.

continua após a publicidade

O CEO do Santos, Pedro Martins, concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (15) e afirmou que o clube precisa largar o saudosismo para não morrer. Ele fez duras críticas às gestões passadas do clube e afirmou que o Peixe ainda não tem um novo técnico encaminhado.

O Altético-MG chegou em São Paulo no início da tarde desta terça-feira (15). O Galo terá o retorno do zagueiro Lyanco, que cumpriu suspensão no empate com o Vitória.

Por outro lado, o lateral-esquerdo Guilherme Arana teve confirmada uma lesão muscular na região posterior da coxa direita e já iniciou o tratamento na fisioterapia.

O zagueiro Igor Rabello, está em processo de transição, e se recupera de um edema na coxa direita.

O meio-campista Patrick também é uma baixa, com entorse no tornozelo direito.

O técnico Cuca relacionou um total de 24 jogadores, sendo que oito deles são formados pelas categorias de base do clube.

Os meio-campistas David Kauã, Índio e Zé Phelipe, da equipe Sub-20, viajaram com o elendo. Eles se juntaram aos goleiros Gabriel Delfim e Robert, ao zagueiro Rômulo e aos meias Rubens e Bernard como os pratas da casa da delegação.

Além disso, o zagueiro Ivan Román e o atacante João Marcelo, jovens atletas contratados recentemente, também estão relacionados. O zagueiro chileno já atuou pelo Sub-20 do Galo.

Confira as informações do jogo entre Santos x Atlético-MG:

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS X ATLÉTICO-MG

4ª RODADA – BRASILEIRÃO SÉRIE A

📆 Data e horário: quarta-feira, 16 de abril, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro (Santos)

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESCALAÇÃO DO SANTOS (Técnico interino: César Sampaio)

Brazão; Léo Godoy, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Pituca e Neymar; Thaciano, Rollheiser e Tiquinho

ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Natanael (Saravia), Lyanco, Alonso e Caio Paulista; Rubens, Fausto Vera e Scarpa; Cuello, Rony e Hulk.