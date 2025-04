Nesta terça-feira, o Atlético-MG divulgou os relacionados para a partida contra o Santos pelo Brasileirão. A bola rola às 21h30 desta quarta-feira, na Vila Belmiro. O grupo que viaja para o jogo conta com jogadores da base atleticana, já que o clube conta com sete desfalques para a partida.

Apesar dos desfalques, o Atlético conta com um importante retorno entre os relacionados. Lyanco retorna de suspensão e está apto a iniciar a partida nesta quarta-feira.

Treino do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atualmente o departamento médico do Galo conta com sete atletas, são eles: Arana (lesão muscular coxa direita), Alan Franco (entorse no joelho), Patrick Silva (entorse no tornozelo direito), Júnior Santos (lesão muscular na coxa direita), Cadu (cirurgia no joelho direito), Caio Maia (cirurgia no joelho direito) e Palácios (lesão na coxa esquerda).

Além desses jogadores, Igor Rabello é outro desfalque, mas que se encontra na fase de transição.

O Atlético deve ter uma escalação parecida com a habitual. Com retorno de Lyanco, mas com a ausência de Arana e Alan Franco, Cuca deve escalar a equipe da seguinte maneira:

Provável Galo: Everson; Natanael (Saravia), Lyanco, Alonso e Caio Paulista; Rubens, Fausto Vera e Scarpa; Cuello, Rony e Hulk.

Com todos os desfalques, a solução foi relacionar jovens. São três jogadores do sub-20 do Atlético, além de outro cinco que vieram das categorias de base do clube. David Kauã, Índio e Zé Phelipe estão na categoria de formação do clube. Gabriel Delfim, Robert e Rômulo também vieram da base atleticana, mas já figuram entre os profissionais há mais tempo. Rubens e Bernard são os outros dois que são oriundos das categorias de base do Galo.

Relacionados

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Robert;

Laterais: Caio Paulista, Natanael e Saravia;

Zagueiros: Alonso, Iván Román, Rômulo, Vitor Hugo e Lyanco;

Meio-campistas: Rubens, Bernard, David Kauã, Fausto Vera, Gabriel Menino, Igor Gomes, Índio, Scarpa e Zé Phelipe;

Atacantes: Cuello, Hulk, João Marcelo e Rony.

Elenco curto?

Após o empate em 2 a 2 com o Vitória, Cuca foi perguntado sobre o elenco do Galo. O comandante alvinegro lamentou não ter conseguido fortalecer ainda mais o grupo de jogadores nesta janela do começo de ano, mas garantiu a chegada de novas peças no meio da temporada.

- Quando você tem tantos jogos assim, é bom você ter um elenco maior para você poder rodar bem. Nós vamos fortalecer mais esse elenco, infelizmente nessa janela não deu, até porque não se tinha tantas opções, é uma janela interna, mas na janela do meio do ano a gente vai dar uma fortalecida no elenco.