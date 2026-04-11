Santos vai usar camisa inédita com logo da marca Pelé em duelo contra Atlético-MG

O Santos vai estrear uma camisa em collab inédita com a marca Pelé, recentemente adquirida pela NR Sports. O uniforme será utilizado na partida deste sábado (11), contra o Atlético-MG, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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A camisa dos jogadores trará a icônica comemoração de Pelé no lugar do logo da Umbro, fornecedora de material esportivo do clube, que abriu mão de seu tradicional espaço no uniforme santista exclusivamente para esta partida. As peças utilizadas pelos atletas serão recolhidas após o jogo para a realização de ações especiais.

Segundo o clube, a iniciativa marca o pontapé inicial de uma série de projetos previstos para o segundo semestre de 2026, incluindo uma coleção de produtos exclusivos, campanhas e edições especiais de camisas para colecionadores, numeradas de 01 a 1091, em referência ao número de gols marcados por Pelé pelo Santos.

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— A NR Sports continua a parceria com o Santos com o objetivo de reestruturar o clube. Além de todo o investimento realizado, hoje trazemos a marca Pelé na camisa, dando visibilidade global ao clube e contribuindo para continuarmos escrevendo a história desse clube centenário - destacou Neymar da Silva Santos, sócio da NR Sports.

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Santos vai usar um uniforme especial para duelo contra o Atlético-MG. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Proposta:

Segundo o Santos, a proposta é unir herança, inovação e autenticidade em ações que dialoguem com diferentes gerações de torcedores e consumidores.

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— Impossível dissociar o Santos da marca Pelé. Por isso, somos entusiastas de toda ação que valorize essa relação eterna e que tanto orgulha cada um de nós, torcedores santistas. Como a ação de hoje, trabalharemos para que muitas outras aconteçam - afirmou o presidente do Clube, Marcelo Teixeira.

Na visão do Peixe, a ação reforça o papel do time como uma plataforma global de narrativas que transcendem o campo, sustentada por sua conexão histórica com Pelé e projetada para novos públicos. Ao abrir espaço para o relançamento da Pelé Brand, o clube se reposiciona como um agente ativo na preservação e amplificação de seu próprio legado.

— Essa collab nos enche de orgulho. A Umbro entende a grandeza do que Pelé representa não só para o Santos FC, mas para o futebol mundial e para o Brasil. Abrir espaço na camisa é um gesto simbólico, mas também muito estratégico, que reforça nosso papel como uma marca que respeita a história e, ao mesmo tempo, constrói o futuro. Estamos entusiasmados com os projetos que já estão em andamento e confiantes de que essa parceria entre Umbro, Santos e a NR Sports pode gerar ações icônicas nos próximos anos. A iniciativa ainda é um posicionamento de que a Umbro vai além do fornecimento de material esportivo, atuando como agente ativo na valorização de ídolos, narrativas e conexões emocionais que fazem do futebol um dos maiores patrimônios culturais do país. A parceria entre Umbro e Santos é histórica: são mais de 20 anos ao todo caminhando ao lado desse clube, que é um dos maiores símbolos do futebol mundial - disse Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil.