Santos planeja intertemporada em Portugal durante Copa do Mundo

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O técnico Cuca comentou, em entrevista coletiva após a vitória do Santos na Copa Sul-Americana, na noite da última terça-feira (26), sobre o planejamento da equipe durante a pausa para a Copa do Mundo. A programação ainda não foi formalizada aos atletas do elenco, que devem receber cerca de 20 dias de férias após a última rodada do Campeonato Brasileiro antes da paralisação.

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O Peixe venceu o Deportivo Cuenca por 3 a 0, na Vila Belmiro, pela última rodada da fase de grupos da competição, com gols de Gabriel Barbosa, Miguelito e Gabriel Bontempo.

Em entrevista coletiva, Cuca afirmou que a ideia é realizar uma intertemporada em Portugal para que a equipe retorne às competições no fim de julho com melhor ritmo de jogo.

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— Nessa parada, a gente precisa equilibrar o elenco. Passamos muita dificuldade e precisamos improvisar, e isso nunca é bom. Improvisar em cima do improviso é complicado. Pretendemos ter menos dificuldade para fazer as trocas, com dois jogadores por posição. Muitos estão machucados. Precisamos equilibrar o grupo. Temos muitos atletas em algumas posições e poucos em outras. Precisamos encontrar esse equilíbrio e ser criativos quanto a isso. Nessa parada, temos uma viagem para Portugal. Vamos fazer de três a quatro partidas. Será uma intertemporada para enfrentar Botafogo e Chapecoense, além da Copa do Brasil e da Sul-Americana — disse o treinador santista.

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O Peixe deve embarcar no dia 4 de julho para Lisboa, em Portugal, onde disputará ao menos três amistosos e também um jogo-treino contra equipes locais. A ideia é permanecer em treinamento por 12 dias para retornar às competições com mais ritmo, diante dos problemas físicos enfrentados por grande parte do elenco, que precisou atuar no sacrifício em diversos momentos da temporada.

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Gabriel Barbosa marcou 13 gols em 26 jogos pelo Santos nesta temporada. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos deve contratar na próxima janela de transferências?

Com dificuldades financeiras, o Santos prevê ao menos a venda de um jogador na próxima janela de transferências para aliviar a folha salarial. Em entrevista coletiva, Cuca afirmou que pretende utilizar cada vez mais os Meninos da Vila e também aguardar a recuperação física de alguns atletas para ampliar as opções do elenco sem precisar recorrer ao mercado.

— A maior contratação é a recuperação de alguns jogadores. Isso também passa pelo torcedor. Estou com a orelha queimando de tanto xingamento por colocar alguns jogadores, mas precisamos recuperá-los. Quando coloca, vem um frisson enorme. Vou colocar e tentar recuperar. Daqui a pouco fazem um bom jogo e entram cada vez melhor. É o que temos. Melhor isso do que trazer três ou quatro jogadores sem saber se vão dar certo. Não sabemos onde encontrar. Tenho convicção de que o segundo semestre será melhor do que o primeiro. Deixamos escapar pontos incríveis que eram para ter conquistado. Vamos recuperar. O jogo de sábado precisa ser tratado da mesma forma que o de hoje, com enorme concentração e jogando bem mais uma vez. Assim, ficamos mais próximos de um resultado positivo — concluiu o treinador.

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Agenda do Santos antes da pausa para a Copa do Mundo

30.05 (sábado) - Santos x Vitória - 21h - Vila Belmiro - Brasileirão (18ª rodada)

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