Neymar fala sobre panturrilha em saída de jogo do Santos: 'Inteira'

Neymar esteve presente na Vila Belmiro para acompanhar a classificação do Santos na Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (26). O jogador chegou aos 10 minutos do primeiro tempo, acompanhado de familiares e amigos, para acompanhar a partida em um dos camarotes do estádio. Na saída do estádio, Neymar foi abordado e questionado por um repórter se a panturrilha "estava inteira".

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— Está aqui inteira. Estou bem, estou bem — respondeu o camisa 10.

Na sequência, o jogador também foi perguntado se a lesão poderia virar um problema para a Copa do Mundo.

— Problema de quê? Problema de nada, está tudo certo — rebateu Neymar.

Neymar tem lesão na panturrilha direita?

Segundo o Santos, o camisa 10 apresentou apenas um edema no local, o que não vai impedir sua apresentação à Seleção Brasileira nesta quarta-feira (27), na Granja Comary, no Rio de Janeiro, para a realização dos primeiros exames médicos.

Neymar marca presença na Vila antes de se apresentar na Seleção Brasileira (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Como foi Santos x Cuenca?

No primeiro tempo, o Santos começou comandando as principais ações e quase abriu o placar com Gabriel Bontempo. A jogada começou pelo lado esquerdo com Miguelito e Gabriel Barbosa. Na sobra, Bontempo finalizou para fora. Depois, Igor Vinícius obrigou o goleiro adversário a espalmar após receber passe de Gustavinho e finalizar com perigo. O Peixe abriu o placar aos 13 minutos com Gabriel Barbosa.

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No último lance da primeira etapa, o camisa 9 perdeu uma grande chance ao entrar em velocidade na pequena área em jogada de Miguelito, mas o atacante estava impedido. Mesmo com a vantagem parcial no intervalo, o Santos ainda não estava se classificando para o playoff por conta da vitória do Recoleta por 1 a 0 sobre o San Lorenzo.

No segundo tempo, o Peixe ampliou com Miguelito e assumiu a segunda colocação do grupo pelo saldo de gols superior ao da equipe argentina. Ainda houve tempo para Gabriel Bontempo transformar a vitória em goleada em uma jogada que começou com Barreal roubando a bola no campo de defesa. O argentino tocou para Gabriel Barbosa, que tabelou com Bontempo. O meia recebeu dentro da área, deu um toque por cobertura e marcou um golaço. Nos minutos finais, Cuca optou por preservar alguns jogadores com a partida já definida e deu minutagem para Samuel Pierri, Rony, Lautaro Díaz, Robinho Jr. e Moisés.

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Gabriel Barbosa marca o primeiro gol da partida entre o Santos e o Deportivo Cuenca. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

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