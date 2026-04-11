Lei do Ex? Santos e Atlético-MG se enfrentam em duelo marcado por reencontros

O duelo entre o Santos e o Atlético-MG será marcado pelo retorno de Neymar após dois jogos de ausência pelo Peixe. A partida será neste sábado (11), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O confronto também promete episódios da tradicional "Lei do Ex", já que alguns jogadores reencontrarão seus antigos clubes. Pelo Galo, o goleiro Everson acumula passagem pelo Santos, além do meia Victor Hugo. Já no lado santista, Rony e Gabriel Menino vestiram a camisa do clube mineiro na temporada passada. Menino, no entanto, não estará à disposição de Cuca devido a uma lesão.

O treinador santista, aliás, também tem forte ligação com o Atlético-MG: além de ter comandado o Galo em outras oportunidades, foi campeão da Libertadores de 2013 pelo clube.

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Cuca durante apresentação no Atlético-MG, em 2025. (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)

Cuca:

Cuca é um dos nomes mais marcantes da história do Atlético-MG e amplamente reconhecido como um dos treinadores mais importantes do clube. Ao longo de suas passagens, construiu forte identificação com a torcida e esteve à frente de alguns dos momentos mais emblemáticos do Galo.

No total, o técnico Cuca teve quatro passagens pelo clube. A mais marcante foi em 2013, quando comandou o Atlético na conquista inédita da Copa Libertadores, um dos títulos mais importantes da história Alvinegra.

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Anos depois, o treinador retornou e voltou a ter grande destaque, especialmente em 2021, participando da temporada histórica que terminou com as conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

Por outro lado, sua passagem mais recente, em 2025, não repetiu o mesmo sucesso. O treinador iniciou a temporada no comando da equipe, mas o desempenho irregular e os resultados abaixo do esperado encerraram o ciclo em agosto. Ao todo, foram 47 jogos, com 22 vitórias, 13 empates e 12 derrotas, além da conquista do Campeonato Mineiro de 2025, que completou o hexacampeonato estadual do clube.

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Pelo Santos, Cuca chegou com a missão de substituir Juan Pablo Vojvoda, em um cenário de instabilidade. O treinador assumiu a equipe após uma campanha marcada por dificuldades, mas que terminou com a permanência na Série A e a conquista de uma vaga na Copa Sul-Americana. Ainda assim, os resultados abaixo do esperado continuaram, o que levou à sua demissão no dia 19 de março.

Cuca iniciou sua quarta passagem pelo Alvinegro Praiano no dia seguinte à saída do técnico argentino. Ele foi visto como uma solução imediata para os principais problemas do time, além de um nome experiente para lidar com o elenco, incluindo a expectativa de gestão em torno de Neymar no time santista.

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Éverson:

Éverson chegou ao Atlético no fim de 2020, atendendo a um pedido do técnico Jorge Sampaoli, com quem já havia trabalhado no Santos. O goleiro rapidamente assumiu a titularidade da equipe. Na época, o elenco contava com Victor, ídolo do clube que se aposentou no início de 2021, e Rafael, que acabou perdendo espaço com a chegada do novo concorrente.



Éverson foi peça fundamental na histórica temporada de 2021, sendo titular absoluto nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Seguro e regular, teve papel decisivo na solidez defensiva da equipe ao longo daquele ano.



Desde então, se consolidou como dono da posição, tornando-se um jogador indiscutível no time. Com a camisa alvinegra, acumula números expressivos e recordes, e sua trajetória no clube ainda parece longe de chegar ao fim, mantendo-se como peça fundamental no Galo.

Everson foi contratado pelo Santos a pedido de Jorge Sampaoli, que assumiu o clube em 2019. O treinador solicitou a chegada do goleiro após sua passagem pelo Ceará, valorizando especialmente a capacidade de atuar com os pés, característica considerada essencial em seu modelo de jogo.

Com isso, Everson ganhou espaço e acabou assumindo a titularidade, superando Vanderlei, então um dos nomes mais consolidados e queridos pela torcida santista e que era titular na meta desde 2015.

Em agosto de 2020, Everson recorreu à Justiça para rescindir seu vínculo, alegando atrasos salariais. No entanto, a decisão judicial não lhe foi favorável. Posteriormente, o jogador publicou uma nota em que pediu desculpas e manifestou o desejo de encerrar o episódio e reconstruir sua trajetória no clube.

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Rony:

Rony chegou ao Atlético em fevereiro de 2025 como uma contratação de peso, cercada de altas expectativas. Para contar com o atacante, o clube mineiro investiu cerca de R$ 38 milhões junto ao Palmeiras.

Desde então, o jogador somou 65 partidas com a camisa Alvinegra, com 14 gols marcados e seis assistências distribuídas.

Apesar dos números, Rony não conseguiu conquistar a confiança da torcida atleticana e passou a ser um dos nomes mais criticados do elenco. O cenário foi influenciado principalmente por dois fatores: o alto número de chances desperdiçadas em campo e um episódio fora das quatro linhas, em julho de 2025, quando o atacante acionou a Justiça solicitando a rescisão de contrato, alegando atrasos salariais. A situação desgastou a relação com o clube e marcou sua passagem por controvérsias.

Rony foi apresentado no Santos no dia 3 de fevereiro, em uma negociação conduzida por Alexandre Mattos. O atacante chegou com a expectativa de reforçar o setor ofensivo da equipe, que conta com nomes como Gabriel Barbosa, Neymar Jr, Cristian Barreal, Benjamín Rollheiser, Robinho Jr, Thaciano e Lautaro Díaz.

Dentro de campo, Rony ainda busca se firmar como titular e engatar uma sequência mais consistente de atuações. Apesar de ser visto pela torcida como um jogador de grande entrega e intensidade, ainda convive com críticas sobre limitações técnicas e desempenho irregular.

Na apresentação, o atacante destacou que o projeto do Santos pesou em sua decisão, mesmo diante de sondagens de outros clubes do futebol brasileiro, como a do Corinthians.

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Gabriel Menino:

Gabriel Menino chegou ao Atlético em dezembro de 2024 para reforçar o elenco da temporada 2025. O meio-campista fez parte da negociação que levou Paulinho ao Palmeiras, em uma troca que também envolveu a chegada de Patrick ao clube mineiro

No entanto, sua passagem pelo Galo ficou aquém das expectativas e não repetiu o desempenho que apresentou no Palmeiras. O jogador passou a ser bastante criticado pela torcida, principalmente por falhas individuais e atuações irregulares.

Com a camisa alvinegra, Menino disputou 45 partidas, marcou um gol e deu duas assistências.

No início da temporada, foi emprestado ao Santos, onde permanecerá até o fim de 2026. O acordo prevê opção de compra ao término do vínculo.

Durante coletiva de apresentação realizada no dia 16 de janeiro, Gabriel Menino surpreendeu ao se declarar torcedor do Santos. O jogador teve sua chegada anunciada pelo clube com publicações nas redes sociais, reforçando o tom de expectativa em torno da contratação de um 'torcedor'.

O atleta afirmou, na ocasião, o desejo de reencontrar o bom futebol apresentado no Palmeiras e também manifestou a intenção de permanecer no clube por mais tempo do que o previsto no contrato inicial de empréstimo, válido por uma temporada.

No momento, Gabriel Menino não vem sendo opção recorrente e, além disso, está fora de combate por conta de uma lesão no músculo posterior da coxa direita. O problema já o afastou por cerca de 12 dias e ainda exige um período adicional de recuperação, o que o mantém fora dos planos do técnico Cuca para os próximos compromissos.

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Victor Hugo:

Victor Hugo chegou ao Atlético em uma negociação com o Flamengo em janeiro, após ter passado por um período de empréstimo no Santos. Sua contratação foi um pedido do técnico Sampaoli, que havia trabalhado com o meia no Rubro-Negro.

Logo em sua chegada, o meio-campista apresentou suas credenciais em campo. No entanto, com a saída do treinador argentino, surgiu a dúvida sobre sua continuidade no elenco e o espaço que teria no time. Mesmo assim, Victor Hugo aproveitou as oportunidades e se firmou como titular absoluto do Galo.

O jovem é, até aqui, uma das contratações que mais vem se destacando pelo bom desempenho e já caiu nas graças da torcida atleticana.

Versátil, ele já atuou em várias funções no meio-campo, tanto mais recuado quanto mais avançado, chegando para apoiar os atacantes. Na temporada, já soma 18 partidas pelo clube, ficando fora de apenas quatro jogos, com quatro gols marcados e uma assistência.

Pelo Santos, Victor Hugo atuou por apenas três meses, e a ideia inicial era um contrato de empréstimo até o meio deste ano. A flexibilidade de atuar em três posições diferentes pesou, já que poderia ajudar o Peixe a se livrar de mais um rebaixamento. Neymar também influenciou na decisão do jogador durante as negociações.

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Números:

Gabriel Menino pelo Santos

14 jogos (8 titular)

2 gols

13 passes decisivos

15 finalizações (5 no gol)

83% de acerto no passe

1.0 desarmes por jogo

2.7 bolas recuperadas por jogo

57% de eficiência nos duelos

2.1 faltas sofridas por jogo

Nota Sofascore 6.94

Gabriel Menino pelo Atlético-MG

45 jogos (28 titular)

1 gol

2 assistências

3 grandes chances criadas

0.8 passes decisivos por jogo

0.8 finalizações por jogo (0.2 no gol)

86% de acerto no passe

0.7 desarmes por jogo

2.4 bolas recuperadas por jogo

48% de eficiência nos duelos

1.0 faltas sofridas por jogo

Nota Sofascore 6.94

Rony pelo Santos

13 jogos (10 titular)

1 gol

1 assistência

452 minutos para participar de gol

14 finalizações (4 no gol)

17 passes decisivos

50% de conversão em grandes chances (1/2)

1 grande chance criada

0.5 dribles certos por jogo

48% de eficiência nos duelos

2.4 faltas sofridas por jogo

Nota Sofascore 6.65

Rony pelo Atlético-MG

65 jogos (54 titular)

14 gols

6 assistências

236 minutos para participar de gol

2.2 finalizações por jogo (1.0 no gol)

10.2 finalizações para marcar

0.7 passes decisivos por jogo

24% de conversão em grandes chances

10 grandes chances criadas

0.5 dribles certos por jogo

43% de eficiência nos duelos

1.4 faltas sofridas por jogo

Nota Sofascore 6.96

Everson pelo Santos

52 jogos (52 titular)

41 gols sofridos (0.8 por jogo)

25 jogos sem sofrer gols (48%)

2.8 defesas por jogo

1.5 defesas em chutes dentro da área por jogo

78% de bolas defendidas

48% de acerto no passe longo

Nota Sofascore 7.10

Everson pelo Atlético-MG

366 jogos (366 titular)

332 gols sofridos (0.9 por jogo)

147 jogos sem sofrer gols (40%)

2.5 defesas por jogo

1.3 defesas em chutes dentro da área por jogo

73% de bolas defendidas

47% de acerto no passe longo

Nota Sofascore 7.07

Cuca pelo Santos

90 jogos

32V | 28E | 30D

45.9% de aproveitamento

115 gols marcados (1.3 por jogo)

108 gols sofridos (1.2 por jogo)

Cuca pelo Atlético-MG

286 jogos

155V | 65E | 66D

61.8% de aproveitamento

467 gols marcados (1.6 por jogo)

271 gols sofridos (0.9 por jogo)

Victor Hugo pelo Santos

9 jogos (6 titular)

49 minutos em campo por jogo

5 passes decisivos

78% de acerto no passe

7 finalizações (4 no gol)

80% de eficiência nos dribles (4/5)

4 desarmes

6 bolas recuperadas

45% de eficiência nos duelos

Nota Sofascore 6.72

Victor Hugo pelo Atlético-MG

18 jogos (16 titular)

4 gols

1 assistência

6 grandes chances criadas

19 passes decisivos

80% de acerto no passe

23 finalizações (8 no gol)

56% de eficiência nos dribles

18 desarmes

48 bolas recuperadas

55% de eficiência nos duelos

Nota Sofascore 7.07