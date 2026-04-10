Santos x Atlético-MG: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Peixe recebe o Atlético-MG neste sábado (11), na Vila Belmiro
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O Santos recebe o Atlético-MG neste sábado (11), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos para a partida seguem à venda no site do Sócio Rei. O duelo será transmitido ao vivo pelo Premiere. Clique aqui para assistir ao vivo.
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O Peixe vem de duas derrotas na última semana: perdeu para o Flamengo por 3 a 1, no último domingo (5), no Maracanã, pelo Brasileirão, e foi superado pelo Deportivo Cuenca por 1 a 0, no Equador, na estreia da Copa Sul-Americana.
Já o Galo venceu o Athletico-PR por 2 a 1, em casa, na última rodada do Brasileirão, mas também foi derrotado na estreia da Sul-Americana: 2 a 1 para o Puerto Cabello, na Venezuela, fora de casa.
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Ficha do jogo
Como chegam os dois times?
O Santos espera contar com o retorno de Neymar à equipe titular para enfrentar o Atlético-MG. O camisa 10 estava suspenso da partida contra o Flamengo, no último domingo (5), e foi preservado da viagem ao Equador, na estreia da Copa Sul-Americana. Segundo o técnico Cuca, o jogador estava "enchendo o tanque" para suportar a sequência de jogos decisivos até a pausa para a Copa do Mundo.
Gabriel Barbosa atuou contra o Rubro-Negro, mas esteve ausente no duelo contra o Deportivo Cuenca, já que realizou um novo procedimento, o mesmo adotado por alguns jogadores durante a pausa das competições na Data Fifa. Inclusive, ele próprio já havia passado pelo tratamento anteriormente. O procedimento foi aplicado em atletas que vinham se queixando de problemas físicos, com a utilização de PRP (Plasma Rico em Plaquetas), cujo objetivo é acelerar o processo de recuperação.
Para este duelo, o técnico Cuca conta com o retorno de Rony, que não viajou ao Rio de Janeiro por estar suspenso, mas atuou na derrota pela Sul-Americana.
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O Atlético-MG chega à Baixada Santista no fim da tarde desta sexta-feira (10), com novidades na lista de relacionados, já que alguns atletas foram poupados na estreia da Copa Sul-Americana. Com isso, o técnico Eduardo Domínguez terá de volta Hulk, Renan Lodi, Alan Franco, Ruan Tressoldi e Victor Hugo.
No departamento médico do clube estão Alan Minda, com lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda, e Patrick, que se recupera de cirurgia no joelho esquerdo.
Ficha Técnica:
⚽SANTOS X ATLÉTICO-MG - 11ª rodada do Campeonato Brasileiro
📲 Sábado, 11 de abril de 2026
📍Estádio: Vila Belmiro (Santos, SP)
⏰Horário: 20h (de Brasília)
📺Onde assistir: Sportv e Premiere (clique aqui para assistir ao vivo)
🗣️Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
📟 VAR: Rafael Tracci (SC)
Prováveis escalações:
SANTOS (Técnico: Cuca)
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Christian Oliva, Zé Rafael e Neymar; Rony, Gabigol e Thaciano.
ATLÉTICO-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Ruan, Lyanco (Vitor Hugo, Alonso) e Renan Lodi; Tomás Perez, Alan Franco e Victor Hugo; Reinier, Hulk e Cuello.
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