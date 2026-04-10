Neymar reencontra Atlético-MG pelo Santos após polêmica com Lyanco e gramado sintético

O Santos e o Atlético-MG voltam a se encontrar depois de sete meses pelo Campeonato Brasileiro. Neste sábado (11), o Peixe recebe o Galo às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 11ª rodada da competição.

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No dia 14 de setembro de 2025, as equipes se enfrentaram pela 23ª rodada, na Arena MRV, em Belo Horizonte, em uma partida marcada por confusão, expulsão, ambulância no gramado, discussões e até lesão de Neymar.

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O jogo foi equilibrado, mas os gols saíram apenas no segundo tempo. O Galo abriu o placar com Igor Gomes, e Tiquinho Soares empatou, encerrando um jejum de cinco meses sem marcar ao converter, aos 40 minutos da etapa final, um pênalti que ele mesmo sofreu. O Peixe atuou com um jogador a menos desde os nove minutos do segundo tempo após a expulsão de Zé Ivaldo.

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O segundo tempo também foi marcado pela saída de ambulância de Gabriel Brazão após um forte choque na cabeça. O goleiro sofreu uma joelhada em uma dividida com Igor Gomes, que provocou um inchaço na testa.

Inicialmente, ele tentou permanecer em campo, mas, minutos depois de realizar uma defesa, caiu no gramado com tontura, o que levou ao acionamento do protocolo de concussão. Diógenes entrou em seu lugar.

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Na ocasião, o Peixe era comandado por Juan Pablo Vojvoda e lutava para se afastar da zona de rebaixamento. A equipe não vencia há três rodadas e vinha de uma goleada sofrida por 6 a 0 para o Vasco, no Morumbis. Victor Hugo e Lautaro Díaz estrearam como titulares com a camisa santista.

Já o Galo vinha de eliminação para o maior rival, o Cruzeiro, após duas derrotas pelas quartas de final da Copa do Brasil. O time acumulava quatro derrotas consecutivas no período e também buscava se afastar do Z4. A equipe era comandada por Jorge Sampaoli, vice-campeão brasileiro pelo Alvinegro Praiano, que, até então, ainda não havia tido contato com a torcida atleticana, já que sua primeira passagem pelo clube mineiro ocorreu durante a pandemia da Covid-19.

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Neymar no gramado da Arena MRV, em setembro de 2025. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Neymar:

Nos minutos iniciais da partida, Neymar ficou com o pé preso no gramado sintético e precisou de atendimento para colocar uma proteção no tornozelo, permanecendo fora de campo por alguns minutos. Ainda assim, foi dos pés do camisa 10 que saiu a primeira finalização do jogo, aos cinco minutos.

Pouco depois, o Santos pediu pênalti após o atacante ser derrubado na grande área por Gustavo Scarpa, mas o árbitro Bruno Arleu de Araújo mandou o lance seguir.

Neymar também se envolveu em polêmica na partida ao discutir com Lyanco no fim do primeiro tempo. Após ser agarrado pelo defensor, o camisa 10 reagiu com um empurrão. Posteriormente, ele voltou a criticar o gramado sintético em suas redes sociais, afirmando que "é uma merda".

Dias depois, o atacante, que já havia colocado sua presença em xeque por críticas anteriores ao piso sintético, acabou confirmando a terceira lesão sofrida na temporada, uma lesão grau 2 no reto femoral da coxa direita.