Santos vai ao Equador sem laterais, e Cuca aposta na base e no improviso Equipe enfrenta o Macará, pela Sul-Americana, e pode até empatar para se classificar às quartas de final

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O Santos enfrentará o Macará na noite de quinta-feira (20) em busca de confirmar a vantagem e avançar às quartas de final da Copa Sul-Americana. Apesar da vantagem construída na partida de ida, na Vila Belmiro, onde venceu por 2 a 1, o Peixe terá algumas baixas importantes para o duelo e o técnico Cuca precisará apostar em peças da base e até improvisos para o confronto no Equador.

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As principais baixas são Neymar e Gabigol, claro, poupados pelo clube com o intuito de ter a dupla descansada para o confronto de domingo (23), contra o Mirassol, pelo Brasileirão. Mas o problema envolvendo os laterais também é sintomático, já que o cenário pode voltar a se repetir até o fim desta temporada.

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Para enfrentar o Macará, o Santos não tem à disposição o lateral esquerdo Escobar, o único do elenco profissional. Na direita, Igor Vinicius, que perdeu jogos por uma lombalgia, também foi poupado para o confronto, além da ausência de Gabriel Menino, que tem entorse no joelho. Para solucionar, dois nomes da base santista podem ser usados por Cuca.

No jogo de ida contra o Macará, Davizinho foi o escolhido por Cuca para entrar em campo após a lesão de Gabriel Menino na Vila Belmiro. O jogador é ponta-direita de origem e tem apenas 18 anos. Estreou pelo profissional na derrota contra o Grêmio, no dia 23 de maio, e acumula apenas 81 minutos na equipe principal. Na esquerda, um nome que surge como possibilidade é Rafael Gonzaga, também de 18 anos.

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O jovem é lateral esquerdo e seria uma opção para suprir a suspensão de Escobar. Apesar de não ser um improviso, trata-se de um jogador jovem que entraria como titular em um duelo de alta pressão para o Peixe. Até aqui, Rafael Gonzaga soma quatro partidas pelo Santos, uma como titular, e uma média de 38 minutos em campo, o que mostra a pouca experiência do jovem.

Para além do confronto contra o Macará, a situação pode se tornar uma pedra no sapato de Cuca e do Santos. A falta de opções no setor deixa o elenco vulnerável a lesões e suspensões. O cenário pode se repetir, principalmente se considerar o peso de dividir a temporada entre Brasileirão, em que briga contra o rebaixamento, Copa do Brasil, com um duelo de quartas de final contra o Palmeiras, e a possibilidade de seguir na Copa Sul-Americana.

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A janela de transferências, que vai até o mês de setembro, pode dar ao Santos a chance de reforçar o setor com novos nomes. Antes de acertar a saída do zagueiro Adonis Frías ao Atlas, do México, o clube chegou a iniciar conversas com o Racing, da Argentina, para trocar o jogador pelo lateral direito Martirena, o que não aconteceu.

Em paralelo, o clube corre atrás de quitar seus débitos e pôr fim ao transfer ban que foi aplicado pela Fifa. A sanção é referente ao não pagamento de 2,032 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões na cotação atual) ao Monaco, da França, referente à contratação do meio-campista Jean Lucas, que deixou o Peixe ao fim da temporada 2023 e se transferiu para o Bahia, onde atua hoje.

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Até um novo nome chegar, Cuca precisará pensar em alternativas criativas para as ausências, quando elas acontecerem, e conta com a resposta dos jovens da base para suprir as carências por suspensão ou lesão. Para o confronto do Brasileirão, a questão está solucionada, por enquanto, já que Escobar estará liberado para jogar e Igor Vinicius tende a ter minutagem na Vila Belmiro.

Cuca durante jogo do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

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