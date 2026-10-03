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Autor dos gols do Santos, Gabigol elogia gramado do Morumbis e alfineta condição da Vila Belmiro

Atacante também defendeu a identidade de jogo do Santos e citou jogadores do elenco que, segundo ele, representam a tradição técnica do clube

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
03/10/2026 00:18
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Gabigol, atacante do Santos
Gabigol marcou duas vezes na vitória do Santos contra o São Paulo (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Gabigol marcou duas vezes e aproveitou a vitória do Santos sobre o São Paulo, por 2 a 1, para alfinetar as condições do gramado da Vila Belmiro. Após o clássico no Morumbis, o atacante elogiou o campo do estádio tricolor e afirmou que a qualidade do piso favorece equipes com jogadores técnicos, característica que, segundo ele, faz parte da identidade histórica do Peixe. O camisa 9 também defendeu o estilo de jogo santista e citou atletas do elenco que se encaixam nessa proposta.

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— Eles não gostam muito de mim e eu acabo gostando disso. E o campo é muito bom, então facilita muito para quem é muito bom. A gente tem grandes jogadores com qualidade técnica. Falei ali que não é algo normal... a gente ganhou do Corinthians em um campo muito bom, ganhou do Inter em um campo muito bom, e ganhou hoje em um campo muito bom. Se a Vila fosse assim, seria muito bom também — disse Gabigol.

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Gabigol defende identidade de jogo do Santos

O atacante também explicou o que considera ser o DNA do Santos e rebateu possíveis interpretações negativas sobre suas declarações a respeito do estilo de jogo da equipe. Para Gabigol, a posse de bola, a qualidade técnica e a busca por um futebol ofensivo fazem parte da história do clube, especialmente pela tradição dos Meninos da Vila.

— Quando falei isso (Santos ser o Barcelona do Brasil), sei que tem pessoas que não entendem de futebol e levam isso como um lado ruim. O DNA do Santos é ter a bola, ter jogadores técnicos, isso é a história do clube, não sou eu que estou dizendo. A história dos Meninos da Vila diz isso. E eu acho que o Barcelona também tem muito disso, de revelar jogadores e ter a posse de bola, jogar para frente. A gente hoje tem jogadores como Arthur, Coutinho, Cebolinha, Neymar, Bontempo, Barreal, Rollheiser... que têm esse estilo de jogo — explicou Gabigol.

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Gabigol
(Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

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