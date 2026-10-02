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Cuca celebra vitória do Santos, exalta Gabigol e projeta volta de Neymar

Treinador sonha com vaga na próxima edição da Libertadores

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
02/10/2026 23:50
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Cuca, técnico do Santos
Cuca, técnico do Santos (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

O Santos conquistou mais uma vitória importante no Brasileirão, a quinta seguida e, desta vez, no clássico contra o São Paulo, na noite desta sexta-feira (2), no Morumbis. O time de Cuca saiu atrás do marcador, mas buscou a virada. por 2 a 1, e busca uma vaga na pré-Libertadores de 2027.

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Com o resultado positivo, o Santos foi a 41 pontos e assumiu a sétima colocação na tabela de classificação, resultado que deixa o Peixe está empatado com o Flamengo na liderança do segundo turno do campeonato. O treinador admitiu que a meta é ser campeão do segundo turno.

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– Modéstia à parte, o risco é muito pequeno de rebaixamento. Tivemos reuniões com organizadas e hoje estamos nos autopressionando por vaga na Libertadores, reflexo do bom trabalho que está sendo feito. Pela diretoria, jogadores, comissão técnica. Eu, quando reuni com eles antes do jogo contra o Botafogo, falei: vamos tentar ser campeões do segundo turno? É isso que a gente tem feito. Estamos na coliderança com o Flamengo e fazer o que tem de melhor para acabar da melhor forma. É aproveitar muito esse momento – avaliou Cuca.

O treinador também falou sobre os reforços, que vêm ajudando o Santos a seguir embalado na reta final da temporada. Coutinho, por exemplo, fez sua estreia e já deu início à jogada que resultou no segundo gol de Gabigol, garantindo a vitória do Peixe fora de casa.

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– O mais importante de tudo nem é a qualidade técnica, é a recuperação de todos do elenco. Antes das contratações, estávamos bem e vencendo. Claro que dá um "up", ficamos fortalecidos, opções de mexida. Temos que valorizar muito o pessoal. Todos melhoraram. Penso jogo a jogo. Torcer para que não tenhamos perdido o Arthur. Demos minutos ao Coutinho, ele já mostrou que tem muita qualidade. Participou do gol da vitória, agora passamos um fim de semana bom. Vencendo, se aproximando da parte de cima e querendo terminar bem o ano.

Gabigol

– Se não tá com o pé na forma, não faz gol. Gabigol vive momento maravilhoso, gol de cabeça não é normal dele, oportunista, o segundo gol com a qualidade que ele tem, esperou a bola chegar, não se apavorou, deu o corte, jogada bonita, jogo bem jogado – elogiou Cuca,

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Neymar

– Neymar talvez já esteja em condição. Vamos trabalhar esses dias que antecedem o jogo, mas a chance de jogar é grande – afirmou Cuca, confiante no retorno do camisa 10 contrao Rubro-Negro.

Gabigol comemora gol no jogo do Santos contra o São Paulo
SP - SAO PAULO - 02/10/2026 - BRASILEIRO A 2026, SAO PAULO X SANTOS - Gabigol jogador do Santos comemora seu gol durante partida contra o Sao Paulo no estadio Morumbi pelo campeonato Brasileiro A 2026. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

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