Santos terá três atacantes contra o Coritiba para voltar à Série A

Publicada em 11/11/2024 - 20:18 • São Paulo (SP)

Líder da Série B com 65 pontos, o Santos enfrenta o Coritiba nesta segunda-feira (11), às 21h (horário de Brasília), no Couto Pereira, pela 36ª rodada da Série B do Brasileirão. Uma vitória, além de garantir o acesso à elite do futebol brasileiro, aproxima o Peixe do título da competição.

Sem o zagueiro Jair, com uma inflamação no quadril, e Diego Pituca, que está suspenso, o técnico Fábio Carille fará mudanças na equipe. João Basso entra na zaga, enquanto Sandry herda a vaga de Pituca no meio de campo.

No ataque, a comissão técnica optou por voltar ao esquema com três atacantes. Otero substitui Serginho, que está em tratamento de uma lesão na coxa direita, e formará o trio ofensivo ao lado de Guilherme e Wendel Silva.

Assim, a provável escalação do Santos para o jogo contra o Coritiba conta com: Gabriel Brazão; Hayner, João Basso, Gil e Escobar; João Schmidt, Sandry e Giuliano; Otero, Guilherme e Wendel Silva.

Coritiba não vence o Santos há cinco jogos (Foto: AGIF / Alamy Stock Photo)

Já o Coritiba, do técnico Jorginho, vai a campo com: Pedro Morisco; Natanael, Benevenuto, Bruno Melo e Jamerson; Zé Gabriel, Geovane Meurer e Josué; Matheus Frizzo, Lucas Ronier e Júnior Brumado. Técnico: Jorginho.

O Peixe, que está oito pontos à frente do quinto colocado, precisa de uma vitória para carimbar seu retorno à Série A do Campeonato Brasileiro.