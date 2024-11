Projeto da Vila Belmiro avançou na prefeitura(Foto: Santos FC)







Escrito por Thiago Braga e Ulisses Lopresti • Publicada em 11/11/2024 - 03:00 • São Paulo (SP)

O projeto da nova Vila Belmiro avançou na prefeitura de Santos. A diretoria do Peixe possui um acordo com a WTorre para a construção de um novo estádio no mesmo lugar da mítica casa do alvinegro praiano, no litoral paulista.

A proposta já tramita na Secretaria de Obras do município. Em análise, o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) está em estágio avançado e em breve será publicado, após algumas complementações. Com a divulgação, a Comissão de Impacto de Vizinhança terá um prazo de 30 dias para deliberar sobre o projeto, e, se aprovado, a construção da nova Vila Belmiro poderá ser iniciada.

O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)

O EIV avalia os impactos que um novo empreendimento possa a ter sobre infraestrutura, trânsito, meio ambiente e qualidade de vida da população local. Esse estudo é exigido em projetos de construções ou reformas de áreas capazes de gerar efeitos significativos na vizinhança.

No caso da Vila Belmiro, o EIV pode tanto acatar quanto sugerir modificações que precisam ser feitas para que o projeto seja aprovado na prefeitura, no caso, por meio da Secretaria de Obras.

Projeto da nova Vila Belmiro, divulgado pelo Santos (Foto: Divulgação / Santos FC)

A nova Vila Belmiro

No começo de outubro, Marcelo Teixeira, presidente do Santos, anunciou um acordo do clube com a construtora WTorre para a construção de um novo estádio do time. A formalização da parceria ainda não foi divulgada oficialmente, mas segue dentro do prazo estipulado, que termina no início de dezembro.

O projeto, assinado pelo arquiteto Luiz Volpato, propõe uma alteração na capacidade máxima da Vila Belmiro, de cerca de 20 mil torcedores para 30.108 torcedores. Segundo Teixeira, a falta de assinatura formal se deve a ajustes no projeto, como exigências da diretoria do clube em relação às acomodações do estádio.

- Quais são os tópicos discutidos? Governança, onde o Santos manteve todas as cadeiras e camarotes. O projeto também não contemplava cobertura para garantir um total conforto para quem estivesse no estádio. Isso foi acomodado. Aperfeiçoamos os direitos e deveres entre as partes - afirmou Teixeira na ocasião.

Ainda não há previsão para o início das obras. A construção deve durar de dois anos e meio a três anos. Enquanto isso, o Peixe deve mandar seus jogos em outros estádios. Um dos mais cotados para ser a nova 'casa' do Santos é o Pacaembu, que ainda não foi reinaugurado oficialmente.

- Com as obras concluídas, o Pacaembu será a casa do Santos. Não adianta antecipar fatos se não temos onde jogar. Não depende do Santos. Depende da obra do Pacaembu. O acordo com Pacaembu está celebrado. Precisamos da conclusão da obra. Com a conclusão, será a sede do Santos - disse Marcelo Teixeira, no começo de outubro.