Saiba o que o Santos precisa para garantir o acesso à Série A nesta rodada

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 11/11/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O Santos está quase de volta à Série A do Brasileirão. E o objetivo deve ser alcançado nesta segunda-feira (11), quando o time paulista enfrenta o Coritiba, no Couto Pereira, às 21h, pela 36ª rodada da Série B. Para isso, basta vencer para não depender de ninguém.

O Peixe é o líder da Série B, com 65 pontos, e também busca a taça da competição para fechar o ano com os objetivos alcançados. Restam, ainda, outras duas rodadas para o final do campeonato, sendo apenas um jogo como mandante, pela 37ª rodada, contra o CRB, no dia 17, na Vila Belmiro. No encerramento da Série B, o jogo será contra o Sport, no dia 24, fora de casa.

O que o título pode garantir ao clube em 2025

Os três pontos diante do rival paranaense mantém o Santos na ponta da tabela e sonhando com o título ao fim das 38 rodadas. E o título da Série B rende boas cifras de premiação para a equipe não só nesta temporada, mas também em 2025. Isso porque o título da Segunda Divisão já coloca a equipe vencedora na terceira fase da Copa do Brasil no ano seguinte.

Em 2024, o Vitória, campeão da última edição, faturou R$ 2,20 milhões por ter entrado direto na fase avançada. Caso a premiação da competição seja aumentada, como aconteceu em anos anteriores, esse número pode subir ainda mais.

Até esta 35ª rodada da Série B, os números do Santos são os seguintes: 19 vitórias, oito derrotas, oito empates, 54 gols marcados e 28 sofridos. O artilheiro do Peixe é Guilherme, com 10 gols.