Jogo do Santos hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Escrito por Lance! • Publicada em 11/11/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro

Em jogo hoje, o Santos encara o Coritiba por partida da 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, o Peixe venceu pelo placar de 4 a 0. A partida terá início a partir das 21h, pelo horário de Brasília, com transmissão do SporTV e do serviço de Pay-per-view do Premiere.

Santos e Coritiba jogam hoje pela Série B do Brasileirão; Peixe pode confirmar retorno para a elite (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Santos chega para o jogo de hoje após ter vencido o Vila Nova, na última rodada da Série B, pelo placar de 3 a 0. Com os três pontos somados neste último jogo, a equipe chegou aos 65 pontos na competição. Nos cinco jogos mais recentes que realizou, são quatro vitórias e uma derrota. Vale ressaltar que este confronto pode marcar o retorno do Peixe para a elite do futebol brasileiro.

Já o Coritiba vem para esta partida depois de ser goleado pelo Mirassol, longe de sua torcida, pelo placar de 4 a 1. Com a derrota, a equipe paranaense se manteve na décima posição do Campeonato Brasileiro Série B, com 50 pontos. Nos últimos cinco jogos da equipe na competição, são três vitórias e duas derrotas. Um lugar no G4 para o time já não é mais possível.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Coritiba e Santos (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Coritiba x Santos

Brasileirão Série B - 36ª rodada

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 11 de novembro, 21h

📍 Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

⚽Escalações prováveis de Coritiba e Santos

Coritiba

Pedro Morisco; Natanael, Marcelo Benevenuto, Bruno Melo, Jamerson; Matheus Bianqui, Zé Gabriel, Josué; Lucas Ronier, Júnior Brumado, Matheus Frizzo - Técnico: Jorginho.

Desfalques: Vini Paulista (Suspenso).

Santos

Gabriel Brazão; Hayner, João Basso (Jair), Gil, Escobar; João Schmidt, Rincón (Sandry), Giuliano, Otero; Guilherme, Wendel - Técnico: Fábio Carille.

Desfalques: Diego Pituca (Suspenso); Serginho (Lesionado).