Agenda L!: curtinhas do Santos do dia 30/06/2025

O Santos inicia a semana alternando os treinos em um período ou dois. O time entra no quarto dia seguido de atividades depois das férias, na pausa para o Mundial de Clubes da Fifa.

O elenco tem quase duas semanas de preparação em uma intertemporada antes de encarar o Palmeiras, na retomada do Campeonato Brasileiro. O confronto não tem data e horário definidos, mas será na Vila Belmiro.

Nesta segunda-feira (30), o Conselho Deliberativo vai se reunir às 19h na Vila Belmiro.

Souza e Neymar durante treino do Santos, no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Agenda:

O elenco masculino vai treinar em dois períodos nesta segunda-feira (30). Primeiro, se apresenta às 8h30, e depois, às 15h, no CT Rei Pelé.

Conselho Deliberativo:

O Conselho Deliberativo do Santos vai se reunir nesta segunda-feira (30), às 19h, na Vila Belmiro. A reunião também poderá ser virtual para quem optar.

Segundo agenda publicada pelo clube, os assuntos discutidos serão: homologação das Embaixadas do Santos, apresentação pelo Conselho Fiscal do Relatório Contábil Administrativo referente ao 1º trimestre de 2025 e “outros assuntos do interesse do clube”.

Categorias de base:

Os Meninos da Vila e as Sereinhas não têm jogos programados para esta segunda-feira (30), mas no final de semana o destaque ficou pro conta do time Sub-16. A equipe foi jogar um amistoso internacional em Punta Canta, na República Dominicana, e foi campeã do torneio.

Com seis vitórias nos seis jogos pelo torneio, o Peixe marcou incríveis 33 gols teve a defesa menos vazada, sofrendo somente um gol. O camisa 9 santista, Ian Vicentini, terminou a competição como artilheiro, com nove gols marcados

PAULISTA SUB-20 - 28.06 - Taubaté 1 x 4 Santos - 15h - Estádio Joaquim de Morais Filho - Taubaté

PAULISTA SUB-17 - 28.06 - SC Paulinense 1 x 3 Santos - 11h - Estádio Municipal Luiz Perissinotto - Paulínia

PAULISTA SUB-15 - 28.06 - Cosmopolitano 0 x 3 Santos - 9h - Estádio Thelmo de Almeida - Cosmópolis

PAULISTA SUB-14: Mauá Futebol 1 x 5 Santos - 10h40 - Estádio Municipal Pedro Benedetti - Mauá

PAULISTA SUB-13: Mauá Futebol 0 x 0 Santos - 9h - Estádio Municipal Pedro Benedetti - Mauá

PAULISTA SUB-12: EC São Bernardo 0 x 2 Santos - 15h30 - Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva - Santana do Parnaíba (venceu na disputa dos pênaltis por 4 a 3)

PAULISTA SUB-11: EC São Bernardo 0 x 3 Santos - 14h - Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva - Santana do Parnaíba (venceu na disputa dos pênaltis por 3 a 2)

Sereias da Vila:

O time feminino do Santos treina focado na partida de volta pelas quartas de final do Brasileirão A2. O time do técnico Caio Couto entra em campo no dia 5 de julho, na Vila Belmiro, às 15h, diante do Ação (MT). O clube anunciou que a entrada será gratuita.

As Sereias folgaram no último domingo (29) e voltam a treinar nesta segunda-feira (30).

Memorial das Conquistas:

As visitas do museu do Santos, que fica localizado dentro da Vila Belmiro, seguem durante a semana das 10h às 17h com o tour sendo realizado a cada hora cheia. O ingresso custa R$ 30,00 a inteira.

Próximos jogos profissional masculino: