Coritiba x Santos: Coxa vive jejum de cinco jogos contra o rival; veja odds

Créditos: AGIF / Alamy Stock Photo | Coritiba não vence o Santos há cinco jogos.







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/11/2024 - 13:21 • Rio de Janeiro

Dois dos maiores times da Série B 2024, Coritiba e Santos voltam a se enfrentar, desta vez pelo segundo turno. O jogo acontece nesta segunda-feira, 11/11, às 21 horas, no estádio Couto Pereira. Nos últimos cinco confrontos, o time paulista dominou com quatro vitórias e um empate.

Apostar na Superbet >>

Conheça as ofertas exclusivas para novos jogadores do código bônus Superbet.

Curiosamente, a última vez que o Coxa venceu o confronto foi justamente em casa, na edição de 2022 da Copa do Brasil. No entanto, apesar de ter vencido o jogo de ida por 1-0, a equipe acabou sendo eliminada pelo rival. Na Vila Belmiro, o Santos reverteu o placar vencendo por 3-0 no jogo de volta.

Analisando o confronto, é possível perceber que a vantagem do time paulista vai além do passado recente: em 52 jogos, o Santos só perdeu para o Coritiba 13 vezes. Diante desse cenário, surge a expectativa: o Santos manterá seu domínio no confronto ou a equipe liderada por Jorginho conseguirá mudar a história e vencer o rival?

Coritiba x Santos: odds para a partida

Segundo as casas de apostas, a história se repetirá com mais uma vitória do Santos. Apesar do Coritiba ser conhecidamente forte jogando no estádio Couto Pereira, as odds sugerem que a boa fase do líder do campeonato irá sobrepor a experiência do elenco de Jorginho em casa.

De acordo com a Superbet, o Coxa tem apenas 31% de chances de superar o Santos. Veja as odds na tabela abaixo:

Mercado: Resultado final Odds Vitória do Coritiba 3.25 Empate 2.80 Vitória do Santos 2.45 Apostar na Superbet >>

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 11 de novembro de 2024 às 12 horas.

Santos pode se isolar na liderança

Com a derrota do Novorizontino para o Operário no último sábado, 09/11, o Santos vê a chance de se isolar na liderança. Caso vença o Coritiba, o time de Fábio Carille vai a 68 pontos, cinco a mais que o atual segundo colocado, Mirassol.

Sendo assim, o Santos pode ser o campeão da Série B ainda na próxima rodada. A odd para o time paulista levantar a taça é de 1.15