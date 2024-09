Santos terá força máxima para enfrentar o América-MG

Técnico santista tem time completo à disposição nesta rodada (Foto: Reprodução/Fábio Carille)







Publicada em 14/09/2024 - 16:36 • Santos (SP)

O Santos encerrou, neste sábado (14), a preparação para o confronto contra o América-MG, válido pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam neste domingo (15), às 16h (de Brasília), na Vila Viva Sorte.

O Santos vem com a seguinte escalação contra o América-MG: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero (Laquintana), Guilherme e Wendel Silva.

A equipe é a mesma que venceu o Brusque fora de casa, na última rodada (25ª), com duas alterações. Na lateral-direita, JP Chermont assume a posição no lugar de Hayner. Já no ataque, a tendência é o retorno de Otero, que havia perdido espaço nas últimas duas rodadas.

No primeiro turno, o Coelho venceu o Piexe por 2 a 1, no Independência (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

O Santos tenta encerrar uma sequência de quatro jogos dentro de casa sem vitória, com três empates e uma derrota. O último trunfo do Peixe na Vila foi contra o Coritiba, em 22 de julho. O clube está na segunda posição, com 43 pontos, quatro abaixo do líder Novorizontino.

