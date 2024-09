Santos volta a encarar adversários de sua pior sequência na temporada

Santos terá sequência forte no mês de setembro (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/09/2024 - 06:40 • Santos (São Paulo) • Atualizada em 14/09/2024 - 07:49

No primeiro turno do Brasileirão Série B, o Santos acumulou quatro derrotas seguidas, e agora em setembro o time revive a sequência contra os mesmos adversários. Na época, o técnico Fábio Carille ficou a poucos passos de ser demitido. A série negativa só faz aumentar a pressão sobre a comissão técnica e os jogadores do Peixe.

O time enfrenta primeiro o América-MG. A partida esta marcada para este domingo (15) na Vila Viva Sorte. No último confronto, o Coelho venceu por 2 a 1, em um jogo repleto de lances polêmicos. O clube mineiro é um dos principais concorrentes do alvinegro na disputa por vaga na Série A.

Na sequência, o Santos enfrenta o Botafogo-SP, que venceu por 2 a 1 o último encontro entre os clubes. Depois enfrenta o Novorizontino, que no primeiro turno venceu o Peixe por 3 a 1. O confronto foi o estopim para a primeira crise santista real da temporada, quando a equipe sofreu uma emboscada da torcida santista, descontente com os resultados.

Por último, a equipe adversária será o Operário, que venceu no primeiro turno por 1 a 0. O resultado fez com que o Santos saísse da zona de classificação, momento de maior instabilidade no ano.

O presidente do clube litorâneo, Marcelo Teixeira, comentou publicamente que, no momento, não prevê nenhuma mudança na equipe, já que a temporada se aproxima do fim.