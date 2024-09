Presidente do Santos oficializa acordo de 10 anos com o Pacaembu

Foto: Reinaldo Campos/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 18:04 • São Paulo (SP)

Marcelo Teixeira, Presidente do Santos, anunciou acordo de 10 anos com a Mercado Livre Arena Pacaembu. Com o objetivo de aproximar o clube da torcida na capital, o mandatário apontou o estádio como a casa do Peixe em São Paulo.

O anúncio ocorreu, nesta manhã de sexta-feira (13), durante o lançamento da terceira camisa do Santos em homenagem à Vila Belmiro.

Teixeira anuncia acordo com Pacaembu (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

A ideia por parte da direção é reaproximar o clube dos torcedores em São Paulo. Ainda sem previsão para ser reinaugurado, o Pacaembu será palco dos jogos dos times profissionais masculino e feminino do Santos e será utilizado durante o período de reforma da Vila Viva Sorte.

- A partir dessa atividade e de acordo com o contrato vigente junto ao consórcio, programamos para que pudéssemos fazer o primeiro ato aqui. É um estádio lendário, tradicional, onde temos lembranças inesquecíveis. Foi naquele gol que o Neymar fez o gol do tricampeonato do Pacaembu. Agora, Mercado Livre Arena Pacaembu. Importante celebrar este momento com as torcidas. O Santos, a partir desta sexta-feira, está fincando sua bandeira aqui como sua casa na cidade de São Paulo - declarou Teixeira.

- Vamos mandar jogos do profissional masculino e feminino. Estamos fazendo, através desse ato, o planejamento necessário para, a partir do momento em que iniciarmos o projeto da nova arena em Santos, jogaremos aqui. Esta é também a casa do Santos Futebol Clube.

Ainda não há prazo para que o Santos comece a atuar na no estádio em São Paulo. O Pacaembu tinha a previsão de reinauguração para janeiro de 2024, na final da Copinha, mas não ocorreu.

- Vamos aguardar a definição. Notamos que as obras estão adiantadas, vocês podem ver, mas ainda não temos um previsão do consórcio. O interessante é que o Santos estará reinaugurando o estádio, isso já está definido. No momento próprio, na data definida por eles, o Santos estará aqui para essa reinauguração - afirmou o dirigente

O acordo de parceria com o consórcio que administra o Pacaembu, a Allegra, terá validade por 10 anos.