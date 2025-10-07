Santos tem campanha inferior ao ano do rebaixamento e busca reação após a Data Fifa

A derrota por 3 a 0 diante do Ceará, no último domingo, acendeu o alerta no Santos no Campeonato Brasileiro. Com 28 pontos em 26 jogos, o desempenho atual do time é inferior ao registrado no ano do rebaixamento, em 2023, após o mesmo número de rodadas. Naquela temporada, a equipe havia somado 30 pontos no mesmo recorte, dois a mais do que neste momento.

continua após a publicidade

Olho neles, Ancelotti: Palmeiras tem os destaques da rodada

Comparando os desempenhos, a campanha atual apresenta uma vitória a menos e um empate a mais do que a do ano da queda. Neste Brasileirão, o Peixe foi comandado por Pedro Caixinha, Cleber Xavier e, agora, Juan Pablo Vojvoda.

O resultado negativo para o Ceará encerrou a sequência invicta de cinco jogos do Santos sob Vojvoda e esfriou a tentativa de crescimento na tabela. Nesse período de invencibilidade, o clube venceu apenas o São Paulo e empatou com Fluminense, Atlético-MG, Red Bull Bragantino e Grêmio. A única vitória aconteceu em 21 de setembro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

A equipe terá oito dias sem partidas oficiais devido à pausa para jogos de seleções na Data Fifa. O elenco folga dois dias e retoma as atividades na quarta-feira. O próximo compromisso está marcado para 15 de outubro, um clássico na Vila Belmiro contra o Corinthians pela 28ª rodada. Antes, terá dois duelos diretos: o clássico remarcado frente ao Palmeiras e depois o Vitória, adversário direto na luta contra o Z4.

O Santos ocupa atualmente a 16ª posição, com três pontos de vantagem sobre o Vitória, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. Para retomar o caminho das vitórias e se afastar da parte baixa da tabela, precisará ampliar o rendimento e reconquistar os três pontos, já que a última vitória foi há três rodadas.

continua após a publicidade

➡️ Vojvoda analisa derrota do Santos e lamenta: ‘Não fizemos um bom jogo’

Fora das partidas, Neymar segue recuperação de lesão muscular e registrou nas redes sociais trabalhos individuais em academia. Desde o retorno ao clube, soma 21 jogos, seis gols e três assistências, mas enfrenta a terceira lesão no período. O departamento médico não estipulou data para seu retorno ao gramado.