Corinthians tem duas baixas confirmadas para o clássico contra o Santos
Timão encara o Peixe no próximo dia 15
- Matéria
- Mais Notícias
O Corinthians terá desfalques para o confronto contra o Santos, na próxima rodada do Brasileirão. A competição foi paralisada para a realização da Data Fifa, em que as seleções terão compromissos. O Timão terá baixas para o Clássico Alvinegro, marcado para o próximo dia 15, na Vila Belmiro.
Vaquinha do Corinthians quita 191ª parcela; veja quanto falta
Corinthians
Veja o que o Corinthians precisa para se livrar da luta contra o Z-4
Corinthians
Após goleada para o Corinthians, jogadora desabafa: ‘Cada derrota é uma aprendizagem’
Futebol Feminino
O clube alvinegro terá dois desfalques para o confronto contra o Santos. Matheus Bidu e Hugo Souza receberam cartão amarelo na vitória contra o Mirassol, no último sábado (4), e estão suspensos para a próxima rodada do Brasileirão.
Hugo Souza era uma baixa esperada para o duelo. Mesmo se não tivesse recebido cartão contra o Mirassol, o jogador estaria fora devido a convocação para a Seleção Brasileira. Convocado por Ancelotti, o goleiro tem compromisso no dia 14 de outubro, na véspera do duelo com o Santos, na Ásia, e não teria tempo hábil para retornar e disputar a partida na Vila Belmiro. O treinador do Timão deve escalar Felipe Longo.
O lateral-esquerdo também é baixa para o duelo. Matheus Bidu treinará normalmente com o grupo durante a semana, mas está fora do jogo contra o Santos. A tendência é que Dorival Júnior escale Fabrizio Angileri ou Hugo para a posição.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Outras baixas
O Timão deve ter outros desfalques para o duelo, devido a problemas no departamento médico. O zagueiro André Ramalho ficou de fora por um estiramento no músculo posterior da coxa direita, e o volante Charles segue em tratamento de dores no joelho direito, vivendo a expectativa de retorno.
O volante André Carrillo, com uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, e o meia Rodrigo Garro, com uma lesão muscular na panturrilha direita, têm um prazo maior de recuperação e estão descartados para o Clássico Alvinegro.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias