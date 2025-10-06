menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians tem duas baixas confirmadas para o clássico contra o Santos

Timão encara o Peixe no próximo dia 15

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 06/10/2025
15:03
Hugo Souza é o grande destaque da defesa do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
imagem cameraCorinthians encara o Santos na próxima rodada (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
O Corinthians terá desfalques para o confronto contra o Santos, na próxima rodada do Brasileirão. A competição foi paralisada para a realização da Data Fifa, em que as seleções terão compromissos. O Timão terá baixas para o Clássico Alvinegro, marcado para o próximo dia 15, na Vila Belmiro.

O clube alvinegro terá dois desfalques para o confronto contra o Santos. Matheus Bidu e Hugo Souza receberam cartão amarelo na vitória contra o Mirassol, no último sábado (4), e estão suspensos para a próxima rodada do Brasileirão.

Hugo Souza era uma baixa esperada para o duelo. Mesmo se não tivesse recebido cartão contra o Mirassol, o jogador estaria fora devido a convocação para a Seleção Brasileira. Convocado por Ancelotti, o goleiro tem compromisso no dia 14 de outubro, na véspera do duelo com o Santos, na Ásia, e não teria tempo hábil para retornar e disputar a partida na Vila Belmiro. O treinador do Timão deve escalar Felipe Longo.

O lateral-esquerdo também é baixa para o duelo. Matheus Bidu treinará normalmente com o grupo durante a semana, mas está fora do jogo contra o Santos. A tendência é que Dorival Júnior escale Fabrizio Angileri ou Hugo para a posição.

Lateral-esquerdo será desfalque do Corinthians contra o Santos (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
Lateral-esquerdo será desfalque do Corinthians contra o Santos (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Outras baixas

O Timão deve ter outros desfalques para o duelo, devido a problemas no departamento médico. O zagueiro André Ramalho ficou de fora por um estiramento no músculo posterior da coxa direita, e o volante Charles segue em tratamento de dores no joelho direito, vivendo a expectativa de retorno.

O volante André Carrillo, com uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, e o meia Rodrigo Garro, com uma lesão muscular na panturrilha direita, têm um prazo maior de recuperação e estão descartados para o Clássico Alvinegro.

