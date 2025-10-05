Sormani ironiza derrota do Santos, cita Neymar e dispara: ‘Vergonhoso’

Jogando em casa, o Santos foi completamente dominado pelo Ceará. A derrota por 3 x 0 foi alvo de críticas do comentarista esportivo Fábio Sormani, que "mandou um recado" para os críticos do camisa 10 do Peixe, Neymar Jr.

Com o resultado, o Santos caiu para a 16ª colocação, apenas 3 pontos de distância do Vitória, time que abre a zona de rebaixamento.

- O Santos não ia melhorar sem o Neymar? Não ia ficar mais associativo (palavra da moda)? Os jogadores não ficariam mais à vontade sem ter a obrigação de passar a bola para o Neymar? Não defenderia com mais jogadores e ficaria mais sólido defensivamente (tomou 4 gols em 4 jogos sem o Neymar)? Santos desmorona e o saldo de gols fica ainda mais negativo e vergonhoso - escreveu Sormani em seu perfil no X.

Qual é a situação de Neymar?

O camisa 10 já sofreu três lesões na coxa em 2025, sendo a mais recente em um treino, no dia 18 de setembro. Depois da pausa do Mundial, ele chegou a emendar nove jogos seguidos atuando os 90 minutos, mas exames apontaram uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita.

O Santos não divulgou prazo para recuperação, mas o presidente Marcelo Teixeira afirmou que espera contar com o atacante ainda antes do término do Campeonato Brasileiro. O vínculo de Neymar com o Alvinegro Praiano vai até o fim deste ano.

No Santos, Neymar trata lesão no músculo reto femoral da coxa direita (Foto: Divulgação)

Como foi Santos x Ceará?

O Ceará derrotou o Santos por 3 a 0 na noite deste domingo (5), na Arena Castelão, pela 27ª rodada da Série A. Os gols do Vozão foram marcados por Lucas Mugni, Pedro Henrique e Fernando Sobral.

O time de Vojvoda controlou 59% da posse de bola e finalizou 17 vezes contra 10 do adversário, além de somar sete escanteios e criar três grandes chances, mas parou nas defesas do goleiro Bruno Ferreira e no travessão.

O Ceará volta a campo no dia 15 de outubro, às 20h, fora de casa, contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro. O Santos joga no mesmo dia, às 21h30, na Vila Belmiro, em clássico contra o Corinthians, pela mesma competição.