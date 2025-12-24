Santos regulariza FGTS e Receita e fica apto a leis de incentivo em 2026
Clube obteve a Certidão Negativa de Débitos (CND) e Certidão de Regularidade do FGTS
O Santos anunciou a regularização de suas certidões junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), com validade até janeiro de 2026, e à Receita Federal, válida até junho do próximo ano. Com isso, o clube emite Certidão Negativa de Débitos (CND) e Certidão de Regularidade do FGTS em situação regular, fortalecendo sua gestão financeira e administrativa.
Santos renova com patrocinador até 2027
A medida libera o Peixe para captar recursos via Leis de Incentivo em 2026, fonte essencial para investimentos no futebol de base e projetos sociais. Paralelamente, o clube se prepara para um calendário intenso em 2026, com quatro frentes: Campeonato Paulista, Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. A diretoria prioriza estabilidade para brigar por vagas em competições continentais maiores.
A regularização chega em momento estratégico, alinhando finanças ao planejamento esportivo. Santos busca Libertadores via Sul-Americana ou Brasileirão, com base sólida para captar incentivos fiscais. Com gestão financeira em ordem, o Alvinegro Praiano mira competitividade plena em 2026.
Os trabalhos voltam em 26 de dezembro, com atividades remotas de preparação física para os atletas. A reapresentação presencial ocorre em 2 de janeiro, no CT Rei Pelé, marcando o início oficial da pré-temporada. O foco inicial será na readaptação física e integração de reforços, visando um ano de reconstrução após a permanência na Série A.
