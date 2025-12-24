Neymar e Gabigol juntos? Santos quer repetir dupla que já brilhou na Seleção Brasileira

Neymar e Gabigol podem voltar a atuar lado a lado em 2026, desta vez com a camisa do Santos, e os números indicam que a dupla tem potencial para ser o eixo do ataque santista na próxima temporada. Em negociação avançada com o Cruzeiro, o Peixe trabalha para viabilizar o retorno do ídolo revelado na Vila Belmiro por empréstimo até o fim de 2026, em acordo que prevê divisão igualitária dos salários entre os dois clubes, cenário visto internamente como o mais viável diante do alto custo do camisa 9 e da resistência do jogador a qualquer redução de vencimentos.​

continua após a publicidade

Gabigol foi revelado após a saída de Neymar do Santos. Mas a dupla atuou junta por 11 jogos com a camisa da Seleção Brasileira. Com Neymar em campo ao seu lado, Gabriel somou cinco jogos como titular, 2 gols marcados com assistência de Neymar, contra a Venezuela na Copa América de 2021 e contra o Uruguai nas Eliminatórias para a Copa de 2022.

Do outro lado da conexão, os números de Neymar quando atuou com Gabigol na Seleção mostram um protagonismo ainda mais evidente. Nas 11 partidas em que teve o centroavante como companheiro de ataque, o camisa 10 anotou 6 gols e distribuiu 7 assistências, com impressionantes 69 minutos para participar de um gol, além de 3,9 finalizações por jogo (1,7 no alvo) e 42% de conversão em grandes chances.

continua após a publicidade

Gabigol no Santos? Confira estatísticas do atacante pelo Cruzeiro

A influência do craque se amplia com 4,1 passes decisivos por jogo, 5,1 dribles certos em média, 58% de eficiência nos duelos, 5,6 faltas sofridas. Foram jogos de diferentes pesos, como amistoso contra a Nigéria, jogos das Eliminatórias diante de Equador, Paraguai, Chile, Peru, Colômbia e Uruguai, além de duelos pela Copa América contra Venezuela, Peru, Colômbia e Argentina.

Gabriel Barbosa construiu uma história relevante com a camisa alvinegra: em duas passagens somou mais de 200 jogos e 83 gols, conquistou os Campeonatos Paulistas de 2015 e 2016, tornou-se o artilheiro do clube na década de 2010 e ainda marcou o gol de número 12 mil da história santista em 2014. Em 2018, retornou por empréstimo e, mesmo sem títulos, foi novamente artilheiro da equipe na temporada, reforçando a identificação com a torcida e o peso do seu nome no contexto local.

continua após a publicidade

➡️Registre todas as partidas e estádios que já foi no Arquiba

Agora, aos 29 anos e com mais de dois anos de contrato ainda a cumprir com o Cruzeiro, Gabigol vê no Santos uma oportunidade de reencontro com suas origens e com um parceiro com quem já demonstrou boa sintonia em campo.

As negociações entre as diretorias caminham para um empréstimo até o fim de 2026, com cada clube arcando com 50% dos vencimentos do atacante, solução encontrada após o Santos comunicar que não tem condições de assumir a totalidade dos salários e diante da postura firme do jogador em não abrir mão dos valores previstos em contrato.

➡️ Confira as últimas movimentações do Mercado da Bola

Em paralelo, o planejamento santista para 2026 passa por uma reformulação ampla do elenco. A diretoria trabalha com saídas pontuais para enxugar a folha salarial e abrir espaço para reforços pontuais de impacto. A prioridade máxima é assegurar a renovação de Neymar, pelo menos até a Copa do Mundo de 2026, e, nesse contexto, a chegada de Gabigol é tratada como peça estratégica para potencializar o setor ofensivo e criar um ataque construído em torno de uma dupla que, no auge da forma, já mostrou na Seleção capacidade de decidir jogos com gols e associações.