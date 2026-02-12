Com desfalques, Santos divulga lista de relacionados para duelo contra Athletico-PR

O Santos divulgou, na manhã desta quinta-feira (12), a lista de relacionados para a partida diante do Athletico-PR, às 19h (de Brasília), na Arena da Baixada, válida pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

O Peixe não poderá contar com Neymar e Gabriel Barbosa, já que ambos serão preservados para o duelo do próximo domingo (15), contra o Velo Clube, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O Alvinegro Praiano está fora da zona de classificação para o mata-mata.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Santos divulga lista de relacionados para jogo contra o Athletico-PR. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Ao todo, o técnico Juan Pablo Vojvoda relacionou 25 atletas para o confronto. A principal novidade é o atacante Moisés, anunciado na última terça-feira (11), com contrato de três anos. O jogador já foi regularizado no BID da CBF e está apto para estrear pelo Peixe.

continua após a publicidade

➡️Santos anuncia Moisés como novo reforço; veja quando jogador pode fazer a estreia

Desfalques:

Neymar (poupado)

Gabriel Barbosa (poupado)

Adonis Frías (panturrilha)

Zé Rafael (tendinite patelar)

Willian Arão (panturrrilha)

Por opção técnica: Tiquinho, Alexis Duarte, JP Chermont e Nadson

Retrospecto:

Os dois times não se enfrentam desde o dia 3 de dezembro de 2023, quando o Furacão venceu o Peixe em casa pelo Brasileirão por 3 a 0. Neste ano, o Alvinegro Praiano foi rebaixado e conquistou novamente o acesso para a elite do futebol brasileiro em 2024 sob o comando de Fábio Carille. Em 2024 foi a vez do Athletico-PR cair justamente no ano do seu centenário e jogar a segunda divisão em 2025. O time voltou à elite como vice-campeão no ano seguinte.

03.12.2023 - Athletico-PR 3 x 0 Santos - Brasileirão - Arena da Baixada

05.08.2023 - Santos 1 x 1 Athletico-PR - Brasileirão - Vila Belmiro

27.09.2022 - Santos 2 x 0 Athletico-PR - Brasileirão - Vila Belmiro

04.06.2022 - Athletico 2 x 2 Santos - Brasileirão - Arena da Baixada

30.10.2021 - Athletico-PR 0 X 1 Santos - Brasileirão - Arena da Baixada



➡️ Aposte no Campeonato Brasileiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.