imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Santos renova com patrocinador até 2027

Kicaldo é a patrocinadora mais antiga do Peixe

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-15.14.20-1-aspect-ratio-1024-1024
Thiago Braga
São Paulo (SP)
Dia 24/12/2025
12:07
Santos patrocinador
imagem cameraSantos renovou acordo com a Kicaldo até 2027 (Foto: Raul Baretta/Santos FC)
O Santos anunciou a renovação de patrocínio com a Kicaldo Alimentos até o final de 2027, consolidando a parceria mais duradoura na camisa do Alvinegro Praiano. A empresa segue estampando as mangas do uniforme masculino, com presença ampliada no ambiente digital e visibilidade no CT Rei Pelé. O acordo reforça laços iniciados em 2019, totalizando mais de seis anos e meio de colaboração no futebol brasileiro.

A extensão do vínculo destaca ações conjuntas dentro e fora de campo. Além da exposição esportiva, Santos e Kicaldo realizaram doações de alimentos a comunidades carentes e vítimas de tragédias na Baixada Santista, alinhando valores de responsabilidade social e compromisso comunitário. A renovação sinaliza confiança mútua em um momento de reformulação santista para 2026.

— Esta é uma parceria sólida e duradoura. Ao longo dos últimos anos, Santos e Kicaldo Alimentos caminharam juntos dentro e fora de campo, especialmente em ações sociais que fazem a diferença na vida de muitas pessoas. Renovar este vínculo até 2027 demonstra que compartilhamos valores como responsabilidade social, compromisso com a comunidade e respeito à nossa história — afirmou Marcelo Teixeira, presidente do Santos.

Kicaldo é o patrocinador mais antigo ativo no uniforme santista, superando outras marcas em longevidade. A empresa vê no Peixe uma plataforma para expansão.

— Estamos juntos há mais de seis anos e meio, em uma das parcerias mais longevas do futebol brasileiro. O Santos tem um tamanho e uma história gigantescos, e renovar por mais dois anos reforça nossa confiança no clube. Nosso objetivo é seguir construindo essa caminhada — quem sabe chegando a mais de uma década ao lado do Clube. Agradecemos à Nação Santista por abraçar a Kicaldo Alimentos — disse Maurício Bortolanza, diretor de marketing da Kicaldo.

O Santos se reapresenta dia 26 de forma virtual e no dia 2 de janeiro reinicia os trabalhos no CT Rei Pelé para a próxima temporada.

Santos patrocínio
Kicaldo é a patrocinadora mais antiga do Santos (Foto: Divulgação)

